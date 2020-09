Salvini aggredito a Pontassieve: ragazza gli strappa camicia e rosario / VIDEO

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato aggredito stamattina a Pontassieve (Fi) mentre partecipava a un incontro pubblico. E' stata una ragazza di 30 anni, originaria del Congo, ad aggredire il segretario del Carroccio: gli è sbucata davanti all'improvviso e, insultandolo e maledicendolo, gli ha strappato di dosso la camicia e il rosario.

Per calmare gli animi è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno fermato la donna per identificarla e denunciata per violenza privata e turbativa di comizio elettorale. Stando ai primi accertamenti, la giovane lavora al Comune di Pontassieve con un progetto di servizio civile e stava tornando dall'ufficio. Non ha precedenti di polizia.

Secondo la questura, che sta svolgendo accertamenti sulla 30enne, quest'ultima si trovava "in evidente stato di alterazione psico-fisica" al momento dell'aggressione a Matteo Salvini. Era tra il pubblico radunatosi per l'arrivo del leader della Lega.

"Questa aggressione è il frutto del clima di intolleranza e di odio che la sinistra continua ad alimentare nei confronti dell'avversario politico- dichiara Elisa Tozzi, capolista della Lega nel collegio Firenze 2 (Mugello-Valdisieve-Chianti-Valdarno) alle elezioni regionali in Toscana - episodio ancor più grave perché preceduto da un post criminoso del sindaco di Pontassieve, nel quale veniva esplicitamente ribadito che Salvini non era un ospite gradito".

"Da un primo cittadino queste sono parole inaccettabili. Subito dopo l'aggressione, così come impone il suo ruolo, avrebbe dovuto scendere dal palazzo e porgere le sue scuse immediatamente, invece è rimasta ben chiusa nelle sue stanze - prosegue Elisa Tozzi che conclude - Tutta la nostra solidarietà al nostro leader Matteo Salvini".

Quest'ultimo, poco dopo l'accaduto, ha commentato così sui social: "Tutto bene tranquilli, nessun problema fisico. La camicia strappata la posso ricomprare, il Rosario strappato con violenza dal collo che mi aveva donato un parroco purtroppo no. A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l'Italia delle donne e degli uomini che credono nella libertà, nella serenità e nel lavoro. P.S. Per la 'signora' che mi ha aggredito e insultato non provo rabbia, solo pena e tristezza. Avanti, senza paura e a testa alta".

L'aggressione a Salvini ha scatenato numerose reazioni nel mondo politico. "Io resto fedele - commenta Nicola Cecchi, candidato di Fratelli d'Italia nel collegio 1 Firenze alle elezioni regionali - al precetto di Voltaire: 'Combatto la tua fede contraria alla mia ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita, perchè tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Questa è la politica che ci piace, quella che consenta a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, non la propria violenza".

“Il clima che si respira è tremendo: un politico nazionale non può fare pranzi o incontrare i suoi sostenitori altrimenti sciami di cretini si riversano contro il locale che lo ospita o addirittura lo aggrediscono - dichiara Jacopo Cellai, candidato di Forza Italia nel collegio di Firenze 1 - La violenza contro Salvini e contro gli esponenti del Centrodestra sta raggiungendo in tutta la Toscana vette inusitate e non più tollerabili. Per talune forze che si ritrovano a sostenere Giani, l'odio è diventato come un manifesto di azione politica".

Solidarietà al leader della Lega arriva anche dalla segretaria del PD toscano Simona Bonafè: "Condanniamo con nettezza l'aggressione ai danni di Matteo Salvini - dichiara Bonafè - La Toscana è e deve continuare ad essere terra che si contraddistingue per un dibattito politico corretto e noi vogliamo che tutti possano manifestare liberamente le proprie idee, che si tratti di chi la pensa come noi o diversamente".