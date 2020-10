Covid nel Fiorentino: Nardella invita a non creare assembramenti nel giorno di Halloween

I contagi in Toscana sono in continuo aumento, ieri sono stati 2.765 e più di 800 solo nel Fiorentino, ma il sindaco non ha in previsione "provvedimenti specifici", ha dichiarato ai microfoni di LadyRadio questa mattina dove ha commentato anche la manifestazione violenta di ieri sera, chiede però condivisione e che i "Ministri coinvolti chiamino noi sindaci delle città grandi. Noi ci vogliamo assumere le responsabilità ma non vogliamo essere da soli".

Questione scuole, resteranno aperte?

Il sindaco resta fermo sul no a chiudere le scuole e invita il Governo a guardare "cosa sta succedendo in Francia dove sono stati applicati con lockdown parziali dai quali è rimasta esclusa la scuola". A Firenze sarà incentivato il lavoro a distanza e per oggi, Halloween, la raccomandazione è quella di non creare assembramenti in parchi e giardini, "certo stare all'aperto va bene, ma no a feste o assembramenti nè in luoghi chiusi nè all'aperto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il sindaco sarebbe importante che questa giornata particolare non diventasse il motivo per cui nei prossimi giorni cresceranno i contagli. Chiede tutti a "rispettare le regole".