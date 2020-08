Incognita scuolabus, Tozzi (Lega): "Studenti rischiano di rimanere a piedi, la Regione dia risposte"

"Mancano 20 giorni alla riapertura delle scuole ma ancora non si sa con quali mezzi i ragazzi raggiungeranno le sedi degli istituti scolastici. Il distanziamento a bordo, imposto dal decreto dell'8 agosto scorso, riduce di circa la metà i numeri di posti disponibili: è evidente che se non si individueranno soluzioni rapidamente, ci troveremo a breve nel caos tra studenti che resteranno a piedi e genitori che avranno enormi difficoltà nella gestione dei figli. Se poi come sembra gli orari di entrata e uscita verranno scaglionati per tutte le famiglie che hanno figli in età scolastica diversa, accompagnare i figli a scuola ogni mattina sarà impossibile".

E' quanto dichiara Elisa Tozzi, consigliere Anci Toscana e candidata capolista della Lega nella circoscrizione Firenze 2 alle prossime elezioni regionali.

Proprio ieri l'Anci e la Regione Toscana hanno lanciato l'allarme in tema di trasporto pubblico scolastico, scrivendo una lettera al Governo. "Se la situazione sarà difficile in città, figuriamoci nei paesi e nei borghi dell'hinterland dove i ragazzi devono quotidianamente raggiungere plessi scolastici distanti da casa e dove già normalmente i mezzi di trasporto sono centellinati durante tutta la giornata" prosegue Tozzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si procederà aumentando il numero dei mezzi o si procederà con una deroga alla regola del distanziamento su scuolabus e autobus e mezzi adibiti al trasporto scolastico? La Regione Toscana dia una risposta subito" conclude la candidata leghista.