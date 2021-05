Pulizia strade: tornano i divieti

Dopo la sospensione imposta dalla pandemia, la giunta comunale ha deciso che da lunedì 3 maggio 2021, tornano attivi i divieti di sosta per lavaggio e pulizia strade, servizio che non si è mai interrotto ma che è stato effettuato in presenza di veicoli.

Dal primo lunedì di maggio i divieti tornano quindi operativi su tutto il territorio comunale di Firenze, secondo le ordinanze e negli orari riportati sui cartelli stradali dei settori di volta in volta interessati dalla pulizia strade, sia in orario diurno che notturno.

Con l’occasione Alia Servizi Ambientali S.p.A. ricorda che è possibile verificare la cadenza per via o per data dello spazzamento con divieto di sosta in ogni strada o piazza di Firenze, ma anche ricevere gli alert di pulizia per le strade prescelte attraverso la pagina dedicata del sito web o scaricando la nuova app Junker.

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’Azienda.