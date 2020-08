Nuove piste ciclabili in viale Europa e Giannotti: al via i lavori

Cominceranno domani, lunedì 31 agosto in orario notturno (21-6), i lavori per nuove corsie ciclabili in viale Europa e viale Giannotti.

Lunedì e martedì è prevista la chiusura delle corsie preferenziali di viale Giannotti e via Poggio Bracciolini così da poter lavorare sulla direttrice uscita città ed avere la possibilità di deviare il traffico in uscita sulla preferenziale in corrispondenza del cantiere.

Mercoledì e giovedì ci sarà la chiusura della direttrice in entrata città per realizzare la corsia ciclabile, con deviazione del traffico in entrata città sulla corsia preferenziale opportunamente revocata; in questa fase, per consentire l’ingresso su via del Bandino e l’uscita da via Mazzei, saranno rimosse alcune parti del cordolo giallo a separazione della corsia preferenziale. Infine venerdì 4 settembre ci sarà la chiusura del controviale Europa in ingresso città (e un tratto di via Turchia).

Per l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti si tratta di interventi per dotare la città di un'importante infrastruttura per favorire gli spostamenti con la bicicletta, arricchendo Firenze di nuove corsie ciclabili per ulteriori 17 chilometri.

Ecco gli altri cantieri che prenderanno il via la prossima settimana in città:

Via Faentina: lavori notturni per lo smontaggio di una gru da un cantiere. Dalle 22 del 31 agosto alle 5 del giorno primo settembre ci sarà la chiusura della strada nel tratto Fusinato-Confalonieri. Divieti di transito anche in via Togliatti (tratto Faentina-Salviati) e in via Faentina all’incrocio con via Cuoco.

Via del giardino Serristori: per lavori a un nuovo allaccio fognario, sono previsti alcuni provvedimenti di circolazione dalle 8 del 31 agosto alle 19 del 5 settembre: strada interrotta nel tratto San Niccolò-Renai e revoca dell’area pedonale in via San Miniato nel tratto San Niccolò-Monte alle Croci.

Borgo Santi Apostoli: ci saranno lavori di ripristino di un cornicione dalle ore 10 del 31 agosto alle 19 del 4 settembre, con la strada interrotta all’altezza del cantiere (tratto Vicolo dell’Oro-piazza di Santa Trinita). Inoltre in Borgo Santi Apostoli sarà istituito il senso unico in direzione Por Santa Maria dall’intersezione Vicolo dell’Oro all’intersezione con via Por Santa Maria. Senso unico in direzione piazza Santa Trinita invece in via delle Terme, dall’intersezione di via Por Santa Maria all’intersezione con piazza Santa trinita.

Via della Vigna Vecchia: il montaggio di un ponteggio e i successivi lavori impegneranno l’area di via della Vigna Vecchia, via dell’Acqua, via Ghibellina dal 31 agosto fino al febbraio 2021 in varie fasi. La prima fase inizia appunto lunedì 31 agosto e durerà fino all’11 settembre (orario 8-18): si prevede la strada interrotta nel tratto San Firenze-via dell’Acqua con divieto di transito e sosta.

Stradone dell’ospedale: lavori di asfaltatura il 31 agosto tutto il giorno, dalle 6 alle 19. Sarà istituito il divieto di transito nel tratto via del Ronco Lungo lato civico 117-via del Ronco Lungo lato di via di San Giusto, mentre in via del Ronco Lungo dall’intersezione tra lo Stradone a via di San Giusto ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito ai pedoni.

Borgo Pinti: trasloco in notturna, dalle ore 19.30 del 31 agosto alle ore 1 del primo settembre. La strada sarà interrotta nel tratto via della Colonna-via degli Alfani mentre in via della Colonna (tratto Borgo Pinti-via della Pergola) il transito sarà consentito a tutti i veicoli anche sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.

Borgo Albizi e via dei Giraldi: il 31 agosto, dalle 9.30 alle 18, ci saranno lavori con piattaforma aerea. Borgo Albizi nel tratto Proconsolo-piazzetta Calamandrei sarà chiuso e saranno istituiti sensi unici nella piazzetta e in via delle Seggiole. L’itinerario alternativo da Borgo degli Albizi a via del Proconsolo sarà: Borgo Albizi, via delle Seggiole, via Ghibellina, via Verdi, via dell’Oriuolo.

Via di San Quirichino-via della Grillaia: lavori per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione dal primo al 6 settembre. Sarà istituito il divieto di transito in via di San Quirichino nel tratto via della Grillaia-via delle Bagnese.

Via Maffia: a causa di una ristrutturazione immobiliare, ci sarà un cantiere edile dal primo settembre al 30 novembre, con lavori in varie fasi. La prima fase, quella del montaggio del cantiere, sarà dal primo al 2 settembre, con l’istituzione del divieto di transito all’altezza del civico 28, nel tratto senza sfondo. I lavori proseguiranno con l’istituzione del divieto di sosta tra i civici 35 e 37. Gli ultimi giorni di novembre il cantiere sarà smontato.

Via Sant’Agostino: anche in questo caso una ristrutturazione immobiliare prevede un cantiere dal 31 agosto al 29 novembre. Per il montaggio del ponteggio il 31 agosto sarà istituito il senso unico in via di Santo Spirito (tratto Nazario Sauro-Maffia) e in via Maffia (tratto Santo Spirito-Sant’Agostino), con la strada interrotta in via Sant’Agostino dall’incrocio di via dei Serragli con via Maffia. Durante il cantiere di ristrutturazione, fino dunque al 29 novembre, ci sarà il divieto di sosta in via Sant’Agostino dal civico 29r al civico 17.

Via delle Badesse: il primo settembre, dalle 7 alle 19, ci sarà un trasloco con scala aerea. E’ prevista l’interruzione della strada all’altezza del cantiere tra via di San Pier Maggiore e via dei Pandolfini e revoca dell’area pedonale in piazza San Pier Maggiore-via Matteo Palmieri e via Palmieri nel tratto tra la piazza e via dei Pandolfini.

Via Girolamo Segato: lavori di asfaltatura dal 31 agosto al 13 settembre. Sarà istituito l divieto di transito nel tratto tra via Andrea cesalpino e via Dino del Garbo.

Via di Santa Margherita a Montici: saranno effettuati lavori di ripristino di un muro per un mese fino al 28 settembre. La strada sarà interrotta all’altezza del cantiere in via di santa Margherita a Montici (tra il civico 41 e il civico 62).