Tav, Nardella: "A giorni la ripartenza dei cantieri alla stazione Foster"

"L'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, mi ha confermato che i lavori della Foster dovrebbero cominciare entro la fine dell'anno, in questi giorni". Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, ieri su LadyRadio, alla domanda su quando riprenderanno i lavori per il passante fiorentino dell'alta velocità.

L'indiscrezione su una prossima ripartenza dei cantieri era stata anticipata qualche giorno fa da Repubblica Firenze, ora arriva la conferma del sindaco, che fa anche sapere che presto ci sarà un nuovo sopralluogo nell'area dei cantieri, di fatto fermi da tempo nell'area degli ex macelli.

"Un sopralluogo che stiamo programmando con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e che speriamo di fare al più presto", dice il sindaco.

L'ultimo sopralluogo, con le istituzioni al gran completo (tra gli altri la ministra De Micheli, l'allora presidente della Regione Rossi, lo stesso Nardella, l'ad di Rfi Maurizio Gentile), risale all'ottobre 2019, oltre un anno fa.

Durante quest'anno sul fronte lavori non è successo molto in via Circondaria. Dal punto di vista 'organizzativo', chiamiamolo così, un fatto rilevante invece è successo: la costituzione (dopo il crac di Nodavia nel 2018) della società Infrarail Firenze Srl, controllata da Rfi (quindi da Ferrovie dello Stato) e messa in piedi per "contribuire al nodo fiorentino dell'alta velocità e alla realizzazione della stazione Firenze Belfiore", come riportato dalla stessa Rete ferroviaria italiana.

Il Corriere Fiorentino questa mattina ha riportato le parole di Raffaele Zurlo, ad della neo costituita Infrarail Firenze Srl.

"Stiamo aspettando l'autorizzazione unica dell'Arpat. Poi, se Rfi dà luce verde, partiamo. In realtà - le parole di Zurlo riportate sul Corriere -, i nostri operai sono già a preparare il cantiere".