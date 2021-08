Ferragosto nei locali estivi di Firenze: dalla cocomerata alla musica live

I locali estivi di Firenze si sono organizzati per chi rimarrà in città nel fine settimana di Ferragosto. Ecco gli eventi tra i quali scegliere.

Limonaia Villa Strozzi

Alla Limonaia di Villa Strozzi sabato e domenica sarà possibile partecipare a due eventi che uniranno intrattenimento e buon cibo. QUI per il costo e il menù.

Festa del Mugello

A Firenze la Festa del Mugello porta i sapori della zona in città. In occasione di Ferragosto oltre al solito menù la, ormai classica, griglia di 6 metri e poi paella e sangria.

River Urban Beach

Al River, la spiaggetta sull'Arno, è in programma una cocomerata con a seguire un evento di musical live. Presto maggiori informazioni.

Tuttaposto a Ferragosto

Un appuntamento immancabile dell’Estate Fiorentina: anche quest’anno torna la kermesse musicale "Tuttapposto a Ferragosto". Durante tutta la settimana sono molti gli eventi, qui sotto riportiamo solo quello in programma per il 15:

Domenica 15 agosto dalle 20 i Talking Ties, the anti-boring jazz experience. Lo spettacolo dei Talking Ties è frizzante e divertente e avvicina il grande pubblico alla musica swing grazie alle doti canore e polistrumentistiche dei suoi componenti. Il repertorio spazia da grandi classici del jazz cantati da Nat “King” Cole, Frank Sinatra e Louis Armstrong, a rivisitazioni in chiave swing di brani pop italiani e internazionali. Line up: Giovanni Gargini (voce, washboard, batteria), Bernardo Sacconi (voce, chitarra, contrabbasso, pianoforte), Glauco Benedetti (tuba).

Anconella Garden

Ferragosto all'Anconella Garden, nel cuore del polmone verde di Firenze Sud.

Ferragosto, domenica 15, sarà all’insegna della musica latinoamericana, con Contra Banda in concerto a partire dalle 21.30. Francesco Birardi, attivo da oltre 20 anni con il gruppo Perfidia, specializzato in musica cubana tradizionale ha deciso di dar vita a un nuovo progetto dedicato alla musica latina in senso lato: brani inediti e originali che, pur inserendosi nel solco della tradizione cubana, esprimono nuova vita, nuove soluzioni e nuove sonorità grazie anche all’apporto di musicisti come Luca Imperatore, Marco Poggiolesi, Michele Staino e Paolino Casu. Son, bolero, guajira, rumba, bachata diventano così un linguaggio internazionale.

Ultravox Firenze

Ferragosto nel segno di Elvis Presley all’Ultravox Firenze, lo spazio estivo a ingresso libero nel fresco, verde, Parco delle Cascine, accanto all’Anfiteatro Ernesto De Pascale. Domenica 15 agosto (dalle ore 20) a ripercorrere con “amore e rispetto” il repertorio di The King sarà il Trio di Max Panconi, eminenza del rock’n’roll e gran cultore di Presley. Un omaggio e una data speciali: il 16 agosto del 1977 il grande Pelvis lasciava questo mondo (ma gli avvistamenti continuano…).

La serata continua alle 22 con il film “Snack Bar Budapest” nell’ambito della rassegna cinematografica “Carlo Monni e gli amici suoi” dedicata al grande attore e poeta, ancora a ingresso libero.



Da ricordare la programmazione di “Benvenuti in casa Gori”, sabato 14 agosto. Tutte le sere dalle ore 18 Ultravox Firenze propone aperitivi, pizze, cene indiane altre delizie, comodamente ai tavoli o in pieno relax sulle chaise longue. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.



Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e prendere la navetta Ataf (attiva fino alle 24,30, venerdì e sabato fino alle 2 di notte) alla fermata Piazzale delle Cascine.Da Piazzale delle Cascine è disponibile un servizio di noleggio di motorini elettrici

In aggiornamento