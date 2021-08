Il "giallo" del sacco di spazzatura lasciato fuori dal cassonetto

Dopo una 'indagine lampo' la municipale è risalita al proprietario dei rifiuti e lo ha multato. Ma lui non ci sta e si difende: "Non sono stato io, qualcuno è andato a rovistare e poi l'ha lasciato lì"

"Stamani mi sono visto recapitare da Alia una bella multa di 114 euro per occupazione del suolo pubblico, in quanto mentre ero a festeggiare il mio compleanno in famiglia, il mio sacco della spazzatura è stato prelevato e lasciato in strada, con all’interno miei dati personali da cui sono riusciti a risalire a me. Spero non accada a nessun’altro perché è alquanto vergognoso!".

Pierluigi, 30 anni, pizzaiolo, vive all'Isolotto Vecchio e affida ai social la sua rabbia per l'accaduto. Alla richiesta di approfondire, racconta: "Era il 15 giugno, il mio compleanno, ho gettato il sacco della plastica, dentro c'era un'etichetta col mio nome e cognome, l'etichetta veniva da Careggi, dove ero stato a fare una visita. Poi sono partito per il mare".

Al ritorno, l'amara sorpresa: "Ho trovato la raccomandata di Alia con la multa - prosegue Pierluigi - . Hanno trovato il sacco fuori dalla spazzatura, sono risaliti alla mia identità e mi hanno multato, 114 euro, per occupazione del suolo pubblico. Io sospetto fortemente che il sacchetto che avevo messo nel cassonetto, con ogni probabilità era stato tirato fuori da qualcuno di quei poveretti che rovistano nell'immondizia e spesso, da queste parti, lascian fuori dai cassonetti i sacchi e i sacchetti, più o meno aperti, che non gli interessano".

A quel punto, il 30enne contatta Alia "per avere spiegazioni. Mi dicono che ormai la multa è fatta e che l'unica strada percorribile è il ricorso, impugnare la multa". Pierluigi non è sicuro se procederà o meno e si sta consultando con un legale al proposito.

"Ma intanto voglio denunciare pubblicamente questo problema: nel mio quartiere non sono il primo nè certo sarò l'ultimo caso" conclude.