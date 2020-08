Rapina in Via de'Servi: due arresti 

Ieri notte rapina lungo Via de'Servi. Un cittadino marocchino è stata bloccato da un connazionale e un tunisino, di 33 e 41 anni, che lo hanno percosso più volte per farsi consegnare il cellulare. La coppia è però fuggita quando ha sentito l'arrivo delle volanti della polizia. Gli agenti sono riusciti a rintracciarli e farli finire in manette.



Alcune ore prima un 24enne bengalese era stato affrontato da un cittadino nordafricano che con la forza gli aveva portato via la bicicletta in Viale Gori.

