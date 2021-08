Ennesimo femminicidio, donna di 46 anni uccisa a coltellate dal compagno

Ancora un femminicidio, ancora una donna ammazzata dal compagno. E' successo in Toscana, a Grosseto, dove un uomo di 48 anni nelle scorse ore, come riporta l'agenzia Ansa, è stato fermato per avere ucciso a coltellate la compagna di 46 anni.

E' stato lui stesso, dopo averla uccisa, a chiamare i carabinieri, che lo hanno raggiunto nella località di Monterotondo Marittimo, dove la coppia si era trasferita da poco, e lo hanno arrestato. Il coltello utilizzato dall'uomo era ancora al fianco della donna, uccisa con un profondo taglio alla gola.

Durante il trasporto verso la caserma il 48enne ha frantumato un vetro della vettura dei carabinieri. Deve rispondere di omicidio.