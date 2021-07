Rignano sull’Arno, i cittadini denunciano: "Degrado nella valle di Castiglionchio" / FOTOGALLERY

Un esposto dell’associazione "Vivere in Valdisieve" fa luce sulla situazione di abbandono in cui versa l'area, individuata dal piano regionale toscano come luogo soggetto a vincoli di legge storico paesaggistici e dichiarata area di notevole interesse pubblico

L’associazione di cittadini "Vivere in Valdisieve" ha segnalato alle autorità territoriali, tra le quali il Comune di Rignano sull’Arno, il Comando Regionale Carabinieri Forestali di Toscana e il Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, la situazione di profondo degrado in cui vertono molti luoghi della Valle di Castiglionchio, in particolare nei pressi dell’omonimo agriturismo e Castello di Castiglionchio, ancora tutelato dai Beni culturali.

“La Valle di Castiglionchio è totalmente invasa da erba alta anche 1 metro e mezzo, in parte già in fase di essiccamento, che con la stagione calda rappresenta un gravissimo pericolo di incendi che potrebbero essere difficilmente controllabili. – si legge nell’esposto – Alberi centenari di quercia completamente invasi dall'edera e senza manutenzione, presentano rami che raggiungono la strada ex comunale di Castiglionchio, rappresentando un pericolo sia per passanti e autoveicoli in caso di forte vento, anche perché molti sono a rischio caduta".

L'esposto

"La valle, compresa nell’Ambito 18 Valdarno Superiore e individuata dal piano regionale toscano come luogo soggetto a vincoli di legge storico paesaggistici e area di notevole interesse pubblico, è inoltre attraversata da una strada vicinale che, con cadenza mensile, viene manutenuta solo dagli abitanti della zona senza ricevere nessun supporto dall’amministrazione comunale di Rignano sull’Arno, inoltre l’impianto di illuminazione pubblico della strada, risulta quasi del tutto non funzionante. Alcuni pali in legno che mantengono i lampioni, sono ceduti e/o fatiscenti e a rischio caduta sui passanti e sulle auto. La valle nelle ore notturne risulta non illuminata e soggetta a incursioni di delinquenti che, anche in quest’ultimo anno, hanno messo in atto varie effrazioni nelle abitazioni a cui hanno fatto seguito varie denunce dei residenti” si legge ancora nell’esposto.

Secondo il comitato di cittadini, inoltre, "alcuni abitanti della zona subiscano frane provenienti dai terreni coltivati a vite sovrastanti le abitazioni e le loro case vengono invase da acqua e detriti. Ci risultano infatti assenti nei vigneti, canali di scolo e/o sistemi di canalizzazione di acque in eccesso, e nei periodi di grande pioggia e/o bomba d’acqua, emergono problematiche importanti".