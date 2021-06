Incendio alla Coop di Ponte a Greve: scatta lo sconto sulla spesa 

Dopo il maxi incendio del 3 giugno al Centro*Ponte a Greve, la cooperativa ha deciso di limitare i disagi ai clienti con una serie di iniziative. La prima riguarda uno sconto sulla spesa del 10% - valido dal 18 giugno fino al 30 settembre 2021- in tutti i punti vendita Coop.fi. Lo sconto è attivo per i soci residenti nel comune di Scandicci CAP 50018, comune di Impruneta 50023, comune di San Casciano 50020 – 50026 e nei CAP di Firenze 50124 – 50142 – 50143 (cioè quelli più vicini al negozio temporaneamente chiuso). Lo sconto sarà fruibile solo presentando la carta socio alla cassa, e a chiusura dello scontrino, verrà calcolato il 10% sul totale dei prodotti che possono essere scontati per legge, e ad esclusione dei servizi di biglietteria.

Inoltre sono stati estesi gli orari domenica in punti vendita vicini e continua il servizio navetta da Ponte a Greve fino alla Coop di Lastra a Signa.