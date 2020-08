Venerdì 18 settembre alle ore 21.00 in piazza Vittorio Veneto a Badia a Settimo si terrà il concerto dell’Orchestra di Toscana Classica diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta (https://www.toscanaclassica.com/).



Nel corso della serata verranno suonate musiche di:

- Ennio Morricone

- J.Sibelius

- E.Elgar

- W.A .Mozart



Altri eventi a Settembre in piazza Vittorio Veneto a Badia a Settimo:

Lunedì 7 Settembre, dalle ore 18.30: Festa della Rificolona con canti e balli in piazza e sfilata per le vie del paese

Venerdì 11 Settembre, ore 21.00: la compagnia Opus Ballet presenta "Incontro danza" in collaborazione con Open City Scandicci

Domenica 13 Settembre dalle ore 9.00 alle 19.00: Mercatino "Svuota le Cantine"