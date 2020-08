Sinagoga: torna il Balagan Café

Allegria, divertimento e convivialità, ma sempre nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dall’attuale emergenza sanitaria. Per questo il Balagan Café ritorna per l’ottava edizione dal 6 agosto e per quattro giovedì del mese nel giardino della Sinagoga. “Percorsi ebraici” è il titolo dell’edizione 2020. L'ingresso è come sempre libero a partire dalle ore 19:00 e l'apericena va prenotata sul sito ufficiale . In occasione del Balagan Cafè sarà possibile visitare la Sinagoga in notturna con visite accompagnare al prezzo ridotto di 5 euro.

L’iniziativa è organizzata dalla Comunità Ebraica di Firenze e Rete Toscana Ebraica in collaborazione con il Comune di Firenze Estate Fiorentina 2020 con il contributo della Regione Toscana e Fondazione Cr Firenze.

“A cielo aperto. Il viaggio come incontro fra popoli e culture” è il titolo della serata inaugurale in programma giovedì 6 agosto che comincerà alle ore 19,30 con Lorenzo Bianchi per “Muzika Shelanu” e proseguirà con un omaggio a Daniela Misul, la presidente della Comunità Ebraica di Firenze scomparsa. A seguire “Romanò Simchà”, un trascinante concerto fra le tradizioni ebraiche e Rom italiane con Santino Spinelli, Enrico Fink e i solisti di Alexian Group e dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Informazioni e prenotazioni per la visita: sinagoga.firenze@coopculture.it, 055 2346654 o 055 2466089