Campagna di sensibilizzazione pro vaccino: le località coinvolte

Nel fine settimana volontari e gazebo in otto località della costa, per sensibilizzare ragazze e ragazzi alla vaccinazione contro il Covid

Inizia tra la fine di luglio e l'inizio di agosto la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione anti covid della Toscana. Il progetto “GiovaniSìVaccinano” sarà portato avanti con la collaborazione con Anci Toscana, le Asl nord ovest e sud est e le associazioni di volontariato (Federazione delle Misericordie della Toscana, Croce rossa italiana – Comitato Regionale Toscana, Anpas).

Il progetto prevede l’allestimento di stand e gazebo, con distribuzione di materiale informativo, nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani in otto località costiere, di competenza territoriale delle Asl nord ovest e sud est, questo fine settimana (sabato 31 luglio e 1 agosto, dalle ore 18 alle 22, con una variazione di orario che riguarda solo il territorio di Livorno), con l’obiettivo primario di favorirne la vaccinazione.

Questa iniziativa è promossa dalla presidenza della Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, che dal 2011 vuole favorirne l’indipendenza attraverso il diritto allo studio e alla formazione, l’inserimento nel mondo del lavoro e l’avvio di start up.

“La sinergia che è venuta a crearsi tra tutte le forze in campo nella lotta al Covid, ci consente di attivare questo fine settimana una serie di punti informativi in alcuni luoghi della costa maggiormente frequentati dai giovani - commenta il presidente Eugenio Giani -. Il nostro obiettivo è aiutare loro a prendere consapevolezza dell’importanza della vaccinazione come atto responsabile verso se stessi e le persone con cui si relazionano abitualmente, in famiglia e fuori. I nostri giovani hanno già dato prova di grande sensibilità. Abbiamo già registrato da parte loro un’apprezzabile adesione alla campagna di vaccinazione, ma non basta. Tutti quanti insieme dobbiamo dare il massimo e fare la nostra parte fino in fondo, se vogliamo dare il giusto valore e significato ai sacrifici, che l’intera comunità toscana ha fatto fino a oggi”.

“Molto si è detto sulla presunta irresponsabilità dei giovani nel corso di questa pandemia. Adesso però sappiamo che l’85% dei ventenni toscani ha prenotato il proprio vaccino, con numeri in continuo aumento - spiega Bernard Dika, consigliere speciale del presidente per le politiche giovanili -. Vi è una percentuale più bassa tra gli over30 e per questo abbiamo messo in pista nel fine settimana una campagna di sensibilizzazione a loro indirizzata nei luoghi più frequentati in Estate. I giovani toscani devono fare la differenza e rendere la Toscana al più presto sicura!”

“Stiamo vivendo una fase molto delicata della lotta alla pandemia: da un lato si comincia a intravedere la fine del tunnel, dall'altro registriamo che il virus non è certo sconfitto, anzi sta riprendendo vigore - sottolinea Simone Gheri, direttore di Anci Toscana -. E dunque dobbiamo continuare a perseguire l’obiettivo più importante: vaccinarsi. È fondamentale che a farlo ora siano i giovani, i più esposti al contagio, soprattutto in vista della ripresa delle attività scolastiche e universitarie. Per questo Anci Toscana sostiene e collabora senza incertezze a questa nuova campagna della Regione, perché è necessario arrivare il prima possibile a vaccinare tutte le fasce di popolazione”.

“L’iniziativa Giovani Sì Vaccinano in programma nel prossimo fine settimana - evidenzia il direttore generale dell’Asl nord ovest Maria Letizia Casani - è davvero di grande rilevanza, perché vede la Regione Toscana impegnata, insieme alle Asl e alle associazioni di volontariato, per fornire informazioni e sensibilizzare i giovani alla vaccinazione. La particolarità di questo progetto è che andiamo a cercare le ragazze e i ragazzi nei luoghi da loro più frequentati. La nostra Azienda è quella più rappresentata, con ben sei località scelte per l’allestimento dei gazebo e per la distribuzione del materiale informativo. Lo sforzo, quindi, è stato notevole e ringrazio le associazioni di volontariato, ma anche i responsabili di zona distretto e i Comuni, per la loro consueta disponibilità e collaborazione, che hanno permesso in tempi strettissimi di organizzare l’iniziativa. Spero che la presenza degli operatori e il materiale prodotto per la campagna possano essere accolti con favore dai giovani, che tra sabato e domenica avranno la possibilità di informarsi e magari anche di prenotarsi per la vaccinazione anti Covid”.

“L'iniziativa è senza dubbio un'importante occasione per consolidare la consapevolezza dell'importanza di vaccinarsi nei nostri giovani che forse più di altri sentono la voglia di tornare alla normalità, specialmente in Estate - fa sapere il direttore generale dell’Asl sud est Antonio D’Urso -. Come Azienda sanitaria è nostro dovere fornire loro informazioni corrette sulla vaccinazione e conquistare la fiducia di chi, nella fascia di età più bassa, ancora non ha piena conoscenza della sfida che ci è stata messa davanti. Aderiamo, pertanto, con convinzione all'iniziativa della Regione, realizzata insieme alle associazioni locali, prezioso e costante supporto, che hanno accolto con entusiasmo la nostra richiesta di collaborazione e che saranno presenti in questo fine settimana nei due punti informativi di Follonica e Castiglione della Pescaia".

Soddisfazione è stata espressa dai vertici del volontariato regionale: il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini, il vice presidente della Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Toscana Costantino Danese, e il responsabile della formazione della Federazione Misericordie della Toscana Filippo Pratesi. «Lo scorso anno - affermano - il volontariato scese nei luoghi della movida con delle postazioni dove si eseguivano i test sierologici. Un’iniziativa che permise lo screening di giovani e meno giovani, che affollavano le piazze e i lungomare della nostra regione. Per questa Estate abbiamo accolto l’invito a dare il nostro contributo per sensibilizzare i più giovani, per informarli sulla campagna vaccinale contro il Covid. Un contributo che diamo volentieri, un impegno che va ad aggiungersi a quello quotidiano dei nostri volontari all’interno degli hub vaccinali toscani, e nella giornaliera opera di assistenza e soccorso. Il nostro invito ai giovani e meno giovani - concludono - è a vaccinarsi e a spingere amici e conoscenti alla vaccinazione. Solo in questo modo sarà possibile abbattere i contagi e ripartire. Se ne esce tutti insieme o non se ne esce affatto»..

Elenco delle località, interessate dal progetto “GiovaniSìVaccinano”

Asl nord ovest

Massa

Viale Vespucci 22 - Pontile di Marina di Massa (Croce Rossa)

Pisa

Via Repubblica Pisana n. 68 - Marina di Pisa (Pubblica Assistenza Litorale Pisano)

Livorno

Sabato 31 luglio Piazza Domenicani (nei pressi della Ponceria, SVS Pubblica Assistenza di Livorno) dalle ore 19 alle 23; domenica 1 agosto Località Tre Ponti (SVS Pubblica Assistenza di Livorno) dalle ore 18 alle 22

Valli etrusche

Piazza Mischi a San Vincenzo (Misericordia e Croce rossa di San Vincenzo)

Viareggio

Piazza Puccini - Lungomare Viareggio (Misericordia, Croce Verde e Croce Rossa di Viareggio);

Forte dei Marmi

Piazza Garibaldi (Misericordia di Forte dei Marmi)

Asl Sud Est

Follonica (Gr)

Piazza a Mare, sabato 31 luglio (Croce rossa)

Castiglione della Pescaia (Gr)

Corso della Libertà, domenica primo agosto (Misericordia di Buriano).