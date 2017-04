Firenze, tutti gli appuntamenti da non perdere questo weekend

1

Amate correre ma amate anche la birra? A Firenze c'è l'evento che fa per voi: Drink and Run. Ecco tutte le informazioni per partecipare.

2

Tre giorni tra sport e buon cibo grazie ai migliori street food che offre Firenze. "Campi di Marte" animerà la zona dello Stadio Franchi da venerdì a domenica.

3

A Campi Bisenzio è tempo di "Campi è Fiera", la manifestazione che porta in città i migliori artigiani ed i migliori prodotti enogastronomici italiani.

4

Se state cercando una bici questa domenica alla CiclOfficina di Fare Spazio torna per la seconda edizione l'Asta delle biciclette recuperate. Per tutta la giornata sarà presente un mercatino vintage e d'artigianato.

5

Domenica si rinnova l'appuntamento con la Half Marathon con la sua 34esima edizione. Nel 2017 si corre per dire "stop al bullismo". QUI i percorsi di tutte le gare.