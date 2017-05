Firenze, tutti gli appuntamenti da non perdere questo weekend

1

Come ogni prima domenica del mese torna l'appuntamento con la "Domenica Metropolitana", musei ad entrata gratuita e tante attività per grandi e piccoli.

2

Montespertoli, sabato e domenica, si prepara per la Sagra del lampredotto.

3

In piazza della Santissima Annunziata sabato e domenica appuntamento con la Fierucola delle arti e dei mestieri. Incontri e dimostrazioni dedicate al mondo del miele.

4

Via Romana sabato sarà il palcoscenico di una grande festa tra musica, giardinaggio, mostre e grande divertimento.

5

Firenze per tre giorni capitale d'Europa. Torna il summit europeo The State of the Union. Presenti importanti personaggi della politica italiana e dell'Unione Europea tra cui Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea.