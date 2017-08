Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

1

Il parco di Serravalle ospita il Beat Festival. Dal 25 al 1 settembre il bellissimo parco sarà il palco per band come The Zen Circus e Franz Ferdinand. Qui tutte le informazioni.

25 agosto Alborosie

26 agosto The Zen Circus + Fast Animals and Slow Kids

27 agosto Beat Night

1 settembre Franz Ferdinand

Festa dell'Unità

Al parco delle Cascine venerdì si inaugura la Festa dell'Unità. Tanti ospiti, dibattiti e eventi da non perdere. QUI il programma completo.​

Sagra dei funghi porcini

Ronta, appuntamento con la sagra del fungo porcino: bistecca all'alpina, tortelli con il sugo di funghi, funghi fritti ma anche tortelli mugellani e carne alla brace.

Sagra della cipolla

La cipolla di Certaldo in tutte le salse. Non perdete la sagra della cipolla da venerdì a domenica.

Piazzale Michelangelo

Venerdì Flower Power e domenica Flower Power Groove. Una bellissima vista su Firenze, un locale esclusivo a Piazzale Michelangelo, a completare il quadretto la magica luce del tramonto.

Antica Fiera di Lastra a Signa

Lastra a Signa questo fine settimana si anima con l'Antica Fiera del bestiame. In programma mercatini, esibizioni e mostre.

Cinema

Museo del Novecento

Il cinema d'autore questa domenica torna al Museo del Novecento che propone la pellicola giapponese "Still walking" di Hirokazu Kore-Eda.

Arena di Marte

Al Mandela Forum questo fine settimana sono in programmazione nell'arena grande venerdì "La la land", sabato "Moglie e marito", domenica "Fortunata"; nell'arena piccola invece venerdì "L'infanzia di un capo", sabato "Il cliente" e domenica "Adorabile nemica".

Aperitivi

Aperitivo all'aria aperta? Firenze offre molti luoghi per sfuggire dal caldo dell'estate

Giardino dell'Artecultura

Off Bar

Easy Living

Apertivi a bordo piscina

