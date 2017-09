Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

Feste

Fiera Calda

Dal 31 agosto al 3 settembre a Vicchio torna la Fiera Calda. In programma mostra d'artigianato, mostre d'arte, concerti, mercatini, stand gatronomici, laboratori anche per i più piccoli.

Festa dell’Uva di Impruneta

91° Edizione della Festa dell’Uva di Impruneta, in programma degustazioni, mercatini e musica.

Festa della mora

Dal 1 al 3 settembre a Vaglia si tiene la seconda edizione della Festa della mora, del bosco e dei suoi frutti. Musica, arte e stand gastronomici dedicati alle more.

Rievocazioni

Signoria in Festa

Signoria in Festa torna a Firenze per catapultarvi direttamente nell'epoca di Lorenzo il Magnifico tra banchetti, tornei e musici.

Le giornate rinascimentali

Scarperia il 2 e 3 si veste a festa. Le giornate rinascimentali faranno rivive a chi parteciperà i fasti del passato tra artigiani, commercianti, venditori, contadini, il mercato, dame e cavalieri.

Musica

Olugbenga dj set

Il bassista dei Metronomy dj d'eccezione all'Off Bar per un sabato sera dai ritmi coinvolgenti. Non perdete l'Olugbenga dj set.

Musica nel parco di Pratolino

Primo dei tre appuntamenti con la musica nel parco di Pratolino domenica 3 settembre con il 'Crazy quartet' per interpretare colonne sonore dai film Disney e da pellicole celebri.

The New Generation Festival

Dal 31 agosto al 3 settembre 2017, il Giardino di Palazzo Corsini al Prato ospita la prima edizione italiana di The New Generation Festival. Un fine settimana per vivere la magia senza tempo tipica dell’opera con suggestive esibizioni dal vivo.

Musica al Piazzale

A Piazzale Michelangelo in programma un fine settimana musicale. Venersì, sabato e domenica è tempo di "Flower Power" con i King Of The Opera, Giorgio Mannucci e la selezione musicale di Lucille di Controradio.

Sagre

Sagra della Trippa

Gli appassionati di trippa e lampredotto non possono mancare alla sagra presso Castelfiorentino da venerdì 1 a domenica 3 settembre. In programma al Parco Roosevelt la "Sagra della Trippa".

Cipolla di Certaldo in sagra

Fino a domenica a Certaldo Alto, sul Belvedere Calindri e Piazzetta Branca si svolge "Cipolla di Certaldo in sagra", tante leccornie con protagonista la mitica cipolla.

Pic nic all'Artecultura

L'estate volge al termine e il Giardino dell'ArteCultura festeggia l'arrivo di settembre con un pic nic ispirato alla tradizione ma rivisitato in chiave contemporane. QUI il menù.

Sagra del Fritto di Mare

A Pozzolatico torna la Sagra del Fritto di Mare organizzata dal Centro Storico Leboswki. Il menu prevede cocktail di gamberi e marinata di acciughe, ravioli ripieni di scampi con pomodorini e basilico, orecchiette al ragù di polpo e molto altro.

Barberino Street Food

Una due giorni tra Medioevo e sapori del Mediterraneo con arancini, cannoli e calamari nel castello. Barberino Val d'Elsa diventa una piazza da gustare.

Mercatini

Fierucola del Pane

Torna in piazza Santissima Annunziata la Fierucola del Pane, tra i prodotti dell'agricoltura biologica troverete: miele, formaggi freschi e stagionati, pasta di grano, verdure e frutta di stagione, freschi e trasformati, olio e vino, farine, marmellate e succhi anche senza zucchero.

Cultura

Domenica Metropolitana

Come ogni mese torna anche a settembre la Domenica Metropolitana con numerose visite alla scoperta dei Musei Civici Fiorentini. Da ricordare la possibilità di salire sulla Torre San Niccolò e le mostre Ytalia.

Festa dell'Unità

Al parco delle Cascine c'è la Festa dell'Unità. Tutti gli ospiti e i dibattiti in programma QUI.

Il cinema del Museo del Novecento

Al Museo nel Novecento un nuovo appuntamento con il cinema l'autore domenica 3 settembre con "The Brother of another planet" di John Sayles. Che succede se un alieno arriva in America con le sembianze di un afro-americano?

Sport e bambini ​

Parco libera tutti

Una giornata dedicata allo sport per tutti, grandi e piccoli, a Certaldo con "Parco libera tutti". QUI il programma.

Alla scoperta dello sport

Alla scoperta dello sport con i quartiere 2 e 3 di Firenze. Tante iniziative per avvicinare i più piccoli anche agli sport meno conosciuti.

Summer Sunset Arno Beach

Rugby Nuova edizione per il Summer Sunset Arno Beach Rugby, venerdì 1° settembre, sulla Spiaggia sull’Arno di Lungarno Serristori. Qui per il programma della giornata.

