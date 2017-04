Nuovi stadi, il ministro Lotti: “Semplificheremo normativa”

"Gli impianti sono la base del valore di un campionato, vale per qualsiasi sport. Guardo con piacere alle proprietà che stanno intraprendendo scelte importanti, vale per la Fiorentina, per la Juventus a suo tempo, per la Roma, l'Udinese e il Frosinone in serie B". Così il ministro dello Sport Luca Lotti, intervistato questa mattina a Lady Radio.

Secondo il ministro, avere nuovi stati "è importantissimo, perché solo così potremo far ripartire il valore dei nostri campionati". Lotti ha quindi sottolineato che il governo intende muoversi per semplificare le normative per la costruzione di nuovi stadi, ma senza un “aiuto economico”. La Fiorentina ha presentato il progetto del nuovo stadio alla Mercafir circa 3 settimane fa: restano però diversi problemi non risolti.