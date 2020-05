La mostra di fiori e piante primaverile si farà

La mostra mercato di fiori e piante della Società Italiana Orticoltura si farà. L'edizione straordinaria si terrà dal 30 maggio al 2 giugno con orario continuato 8:00 - 20:00.

L'ingresso alla mostra, a causa dell'emergenza Covid-19, sarà contingentato e regolato dalle restrizioni vigenti. Le modalità di accesso e di comportamento ancora non sono state pubblicate dalla Società, ma viste le numerose domande sui social alcune risposte sono state fornite dall'Ufficio stampa: non potranno essere presenti più di 1.000 persone in contemporanea e della vigilanza si occuperà L'Associazione Nazionale Carabinieri, sarà necessario l'utilizzo della mascherina.

La mostra, che di solito si svolge tra il 25 aprile e il 1 maggio, per far fronte all'emergenza ha creato un e-commerce dov'è possibile acquistare le piante tutto l'anno (per ritirale si dovrà aspettare il giorno previsto, qui per la spiegazione in dettaglio).

Gli espositori che parteciperanno alla mostra mercato

Terrecotte Artistiche Toscane- terrecotte nuove e antiche restauro- V. Roma, 203/A- Bagno a Ripoli (FI), 3394620566 sagoggioli@alice.it Mondorose - rose antiche e moderne rifiorenti, erbacee perenni - V. Aretina, 241- Le Sieci (FI), 055/8328725 info@mondorose.it Le Rose di Firenze di Stefano Magi – rose antiche, moderne, rampicanti, paesaggistiche, inglesi e clematis – Via delle Prata, snc- Scandicci (FI), 055/741552 info@rosemagi.it Dalmonte Egidio di Dalmonte S.– varietà antiche di piante da frutto – Via Firenze, 405 – Faenza, 053822615 info@fruttidoro.it Lenzi Maurizio- piante di agrumi in vaso- Via di Campolasso - Pescia (PT), 335/5926250 info@agrumilenzi.it Campolungo- collezioni ortive, erbacee particolari, officinali e aromi- Via delle Tavarnuzze, 38- Antella (FI), 055/620349 vivaiocampolungo@virgilio.it Drovandi Paolo- piante grasse - V. Strada dei Gironi, 2- Quarrata (PT), 0573/735838 drovcactus@tiscali.it Ditta Ilio di Peluso Ilio- piante e fiori artificiali e oggettistica- V. degli Artigiani,13/15- Lastra a Signa(FI), 055/8713093 dittailio@hotmail.it Italsementi- sementi da orto prato e giardino, bulbi da fiore, fragole – Via G. di Vittorio,9- Rassina (AR), 0575/592757 info@italsementi.com Fiori di Bobo- oggettistica, vasi e contenitori e lanterne, lavande e aromi, fragole e aceri- V. Prov. Lucchese,327- Pistoia, 3404778385 fioridibobo@libero.it Il buco nel legno - arredo giardino in legno e ferro mangiatoie e nidi – Località Neto 4, Montecatini Terme – 329/5878147 info@ilbuconellegno.com Ideacactus di Leoni Assuntina – hoya -Via Bracciatica 5/A – Lastra a Signa (FI), 3357068416 ideacactus@alice.it Floricoltura F.lli Susini - – piante fiorite da esterno – Via di Mantignano,1 – Firenze, 055/781213 info@florsusini.it 50 mq Un angolo di deserto di Castellaneta V. – collezione di piante carnivore – Loc. Ponte alla Chiassa (AR), 334/1382842 vincenzo.castellaneta@gmail.com Mamafrica di Lorenzo Calosi – profumatori in gesso, saponi artigianali, prodotti naturali per la cura del corpo- Via dè Lavatoi- Tavarnelle (FI), 348/7084467 pancio71@gmail.com L’Agave di Ricca Vincenzo – abbigliamento in tessuti naturali di canapa, lino, ortica e cotone biologico – Via San Piero di Sotto 28 San Casciano (FI) 055/822043 lagave2004@libero.it Tre Errre – forbici e attrezzature da giardino– Loc. Salceto, 107 – Poggibonsi (SI), 0577/936161 info@3errre.com Terrecotte Elena – vasi e manuf. in cotto – Via della Chiesa 8, Calenzano – 0558879407 info@terrecotte.it Vivaio Guido Degl’Innocenti SNC- Iris in vaso- Via Colle Ramole 7- Impruneta (FI), 0552374547 info@vivaiodeglinnocenti.it Floricoltura Billo – dianthus – Via Bindoletta 90 – Merlara (PD), 338/4331967 info@floricolturabillo.it Gruppo Lugli Igiene Ambientale srl – olio di Neem, repellente zanzare – Via Calderon della Barca, 53 – Roma, 339/4968228 info@nopest.eu Nymphea Alba – Piante acquatiche e palustri – Via Belvedere 7, Crespina (PI) – 3477012101 lorentile90@gmail.com Occhi di Rosa di Chisci Lorenzo – rose da collezione – Località Erboli, 165 – Cavriglia (AR) 329/3555603 info@erbolifarm.it Floricoltura Staccioli- piante verdi e fiorite -V. di Scandicci, 133- Firenze 055/714756 staccioliflor@libero.it Dini Attilio- piante da esterno e interno, bulbi- V. Volterrana, 16- Firenze, 3475449109 Mastrogeppetto– sedie fatte a mano, cesti, scale– Loc. Ponte alla Chiassa –Arezzo, 339/6283785 meolaserena@gmail.com Ieri Luigi e Figli- piante rampicanti, arbusti da fiore, conifere, aceri, rose ad alberello- Via Badia, 88- Pistoia, 0573/530025 ieritiziano@gmail.com Florservice Cactus Lago Maggiore- cactus, succulente, caudiciformis- Via Bramante - Verbania, 323/501272 florservice@libero.it Floricoltura Corazza di Corazza Adriano – orchidee – Via Rosario, 24 – Polpenazze del Garda (BS), 0385654050 info@floricolturacorazza.it Campinoti Leonardo – tillandsie – Via Zara 317/V - San Miniato (PI) l.campinoti@libero.it Chianti Bonsai – bonsai, prodotti per bonsai – Via della Gavinaia 9 – Greve in Chianti, (FI), 339/3176052 info@chiantibonsai.it Lucidiseta di Falasco A. – fiori animali uccelli in ferro riciclato – Via Pave 33a- Campolongo Maggiore (VE), 393/9776125 lucidiseta@libero.it Ditta Bartolini SAS- articoli per giardino vasi, concimi, terricci - V dello Stelli, 1- Bagno a Ripoli (FI), 055/696259 amministrazione@bartoliniangelo.it Terrecotte Venturi Vasco – terrecotte – Via castelmartini 29 – Capraia e Limite (FI), 329/3260949 info@venturivasco.it L’Elce di Neri Francesca-piante aromatiche, erbacee perenni, pelagoni odorosi da coltivazione bio certificata - Via Vecchia Aretina, 1A- Bagno a Ripoli (FI) 3332578576 francesca@ortogiardino.it Rose Barni- piante di rose in vaso- Via del Casello, 5- Pistoia, 0573/380464 info@rosebarni.it Tatata' – libri – Via S. Maria 38 r – Firenze, 055/9367564 info@tatata.it A.I.S.L.A – volontariato - Piazza Cardinale Elia dalla Costa, 33, 50126 Firenze FI info@aislafirenze.it Leoncini Monica – stampe antiche – Piazza delle Erbe, 9 San Casciano (FI), 055/8290011 leoncini.monica@gmail.com Associazione scientifica Pallium Onlus – gadget opera dei volontari – Via Prospero Alpino 61, Firenze – 0552001292 www.palliumonlus.org Società Toscana di Orticultura - www.societatoscanaorticultura.it - Via Bolognese 17a – Firenze tel 05520066237 info@societatoscanaorticultura.it Ermini & Mangani- piante grasse, rarità, noleggi- Via Cassia, 29a- Impruneta (FI), 055/2374300 fabermi@katamail.com Azienda Agricola Bicchi - piante ornamentali, da appartamento, piante rustiche da giardino- Via S. Quirichino,2a- Firenze, 055/225610 bicchi.stefanom@libero.it Flora Import- bulbi, tuberi e rizomi - Via Palma il Vecchio, 18- Bergamo, 035/993812 info@floraimport.it Vivai Tara- Hyohangee, Magnolie, Calycanthus, piante rare- Via Cassia 9- Bolsena, 0761799278 agrivivtara@libero.it Bottega Trovabene – tessile per la casa e il giardino – Via della Parrocchia 43-49 Rivanazzano Terme (PV), 333/2522649 giordanotrovabene@yahoo.it Gullino Paolo – piante innovative – Via Fontevecchia – Palaia (FI), 331/5444730 mondonaturamaestra@gmail.com Vivai Belfiore – frutti antichi -Via diValle Loc. S. Ilario Lastra a Signa (FI) info@vivaibelfiore.it Grossi Davide- piante fiorite, frutti di sotto bosco, papiro, catambra- Via Capanna, 29- Ponte Buggianese (PT), 3388776894 lerosedidavide@gmail.com Pischedda Simone- piante aromatiche, da orto, officinali, peperoncini- V. Cerreti, 310- Loc. Cintolese- Monsummano Terme (PT), 3337535317 simonepis70@hotmail.it Sonnoli Silvano – agrumi - Via di Colmata- Montecarlo(LU), 3286644981 silvano.sonnoli@alice.it Azienda Agricola Pippi Alessandro – Peonie e piante fiorite– Via L. da Vinci 14 Pieve a Nievole 0572/952101 pippialex@tiscali.it Flyinggarden – kokedama – Via Luigi Pulci 1r – Firenze, 366/6484056 flyinggardenfirenze@gmail.com Del Carlo Sandro- piante primaverili fiorite in genere- V. Leccio,136b- Porcari(LU), 0583/210641 delcarlosandro@gmail.com Dinello di David Piccini – fiori artigianali in legno – Fonte alle Ceppe 63 – Pelago 333/7916785 belbalocco@gmail.com Vivai Piante Petreti Vinicio –arbusti da fiore, rampicanti, piante da frutto e da siepe- Via Bonechi, 12- Pistoia, 0573545062 vivaipetretivinicio@gmail.com Federazzurra di Grossi Alessandro – rose meillandine, clematis, oscularia, mesembriantemi – Via Capanna, 31 - Ponte Buggianese (PT), 0572/635855 federazzurra@hotmail.it Medici Anna Alfreda-azalee, camelie, rododendri - Via Martiri della Resistenza, 2a- Borgo a Mozzano(LU), 3480692592 medici-annalfreda@alice.it Il giardino coperto di Delfina de Pinto – cassette per attrezzi, arredi vari in legno- Via Nazionale 52 Cambiano (TO), 335/6657881 info@ilgiardinocoperto.com

Gallery