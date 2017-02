Elettrice Palatina, i musei gratuiti e tutti gli appuntamenti in programma

In occasione della commemorazione di Anna Maria Luisa dei Medici, l'Elettrice Palatina, sabato 18 febbraio tutti i musei civici saranno ad ingresso gratuito.

Alle ore 11.30 in Palazzo Vecchio, nella Sala dei Gigli, è organizzato il convegno "L’eredità di Anna Maria Luisa de' Medici tra Pubblico e Privato", con l'intervento di Cristina Acidini, Stefano Casciu, Serena Pini. Sarà esposto il Ritratto di Anna Maria Luisa de’ Medici lasciato in eredità alla Città di Firenze dalla Marchesa Zena Peruzzi de' Medici.

Alle 10.20 dalla piazzetta di Parte Guelfa partirà il corteo della Repubblica Fiorentina che arriverà fino a piazza Madonna Aldobrandini dove verrà depositata un omaggio floreale alla Cappelle Medicee

Il percorso

Da Piazzetta di Piazza Guelfa, Via Pellicceria, Via Porta Rossa, P.zza del Mercato Nuovo, Via Por Santa Maria, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria, Via Calzaiuoli, Piazza S. Giovanni (si uniranno al Corteo le Autorità comunali), Via Calzaiuoli, Piazza S. Giovanni, Borgo San Lorenzo, Piazza S. Lorenzo, Via Canto dei Nelli fino a Piazza Madonna Aldobrandini.

Ritorno alle 11.00

Piazza Modonna Aldobrandini, Via Canto dei Nelli, Piazza S. Lorenzo, Borgo San Lorenzo, Piazza S. Giovanni, Via Roma, Piazza Repubblica, Via Calimala, Via Porta Rossa, Via Pellicceria, Piazzetta di Parte Guelfa (arrivo).