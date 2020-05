Fase 2: hotel al collasso, lavoratori alla fame. Confindustria Firenze: "Situazione sociale sarà drammatica"

A maggio, a Firenze, sono state cancellate le prenotazioni del 99% degli hotel. A giugno, il 91%. A luglio, il 77%. E' la fotografia, impietosa, scattata dal centro studi di Confindustria Firenze davanti allo scenario dell'industria alberghiera fiorentina a 3, 4 e 5 stelle.

Il 49% delle strutture prevede di riaprire a settembre, a giugno il 21%, mentre il 12% a luglio e solo un 6% ad agosto, i rimanenti addirittura dopo il mese di settembre.

Impressiona anche il dato sulla cassa integrazione: per i dipendenti del 67% delle imprese intervistate, non è ancora stata erogata dall'Inps. Per il restante 33%, è stata anticipata dall'azienda in attesa dell'erogazione dall'Inps.

''La situazione più seria è proprio quella della cassa integrazione in deroga - spiega Giancarlo Carniani, presidente della Sezione Industria Alberghiera di Confindustria Firenze - ad oggi non ancora incassata dalla quasi totalità delle imprese. Prevedo che la situazione sociale, oltre a quella economica, sarà drammatica già dalle prossime settimane''.

I dati confindustriali rilevano anche che il 56% dei clienti che hanno effettuato le cancellazioni della prenotazione, sono stati rimborsati dalla struttura. Gli altri hanno accettato un voucher per una riprogrammazione del soggiorno. Il 67% delle cancellazioni è stato effettuato tramite canali on line.

Il 42% delle strutture intervistate, inoltre, chiederà a breve un finanziamento, mentre il 30% lo ha già richiesto. L'82% di quanti hanno richiesto un finanziamento in base al "Decreto liquidità", sono ancora in attesa di una valutazione della domanda di finanziamento presentata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, quelli che hanno già visto arrivare il finanziamento in cassa, sono solo il 9%; percentuale pari a quelli a cui la banca non lo ha concesso.