4 dolci toscani da preparare per Carnevale

La schiacciata alla fiorentina

È le la regina del Carnevale sulle tavole della Toscana: un dolce squisito e amatissimo, che potete trovare anche nelle migliori pasticcerie di Firenze anche in versione ripiena. Ecco la ricetta classica, da preparare nel periodo del Carnevale.

Ingredienti

300 gr di farina

150 gr di zucchero

1 uovo

100 gr di burro (o strutto)

1 bustina di vaniglina

1 bustina di lievito in polvere (o di birra)

1 bustina di zafferano

1 arancia

Zucchero vanigliato

Un pizzico di sale

Un po’ di latte

Ricetta della schiacciata alla fiorentina

Sbattete l'uova con lo zucchero ed aggiungete il burro fuso, la vaniglina, il lievito, il succo d'arancia e la sua scorza grattugiata, un po' di latte e un pizzico di sale fino ad avere un composto cremoso. Unire la farina setacciata, imburrare e infarinare una teglia rettangolare non troppo grande in cui versare il composto: infine, mettere in forno a 180° per circa mezz’ora. La schiacciata sarà pronta quando alla prova dello stecchino questo risulterà completamente asciutto. Lasciare intiepidire e spolverare con zucchero a velo.

I cenci

A Genova e a Torino li chiamano “bugie”, in Sicilia e in Campania sono “le chiacchiere”, mentre basta spostarsi nel grossetano e diventano subito “strufoli”. Ogni regione e provincia ha la sua espressione per indicare questi buonissimi dolci e, anche se il loro gusto non cambia, a Firenze e Prato si preferisce la parola “cenci”. Tipici del Carnevale, i cenci sono dolci a base di pasta fritta e tiratissima, servita con una spolverata di zucchero a velo. Ecco la ricetta tradizionale fiorentina.

Ingredienti

3 etti di farina

1 etto di zucchero semolato sciolto nel latte

2 cucchiai d'olio

1 uovo

1 vaniglina

½ bustina di lievito

1 scorza di limone

1 Bbichhierino di marsala (o di vin santo)

Sale e zucchero a velo Q.B.

La ricetta dei cenci

Setacciate la farina e disponetela sul tavolo a fontana, Aggiungete l’uovo, i cucchiai d’olio, lo zucchero, il lievito e la vaniglina. Lavorate bene l’impasto e poi stendetelo con un mattarello finché non otterrete una sfoglia sottilissima. Create dei piccoli rettangoli e friggeteli pochi per volta in una padella con l’olio bollente. Una volta cotti, asciugateli con della carta assorbente e cospargeteli di zucchero a velo. Quindi disponeteli in un vassoio e servite.

Le frittelle di riso

La tradizione toscana vuole che si preparino il 19 marzo, in occasione di San Giuseppe, la festa del papà (o meglio, del babbo).Ogni momento dell'anno è buono per provare la ricetta di questi deliziosi dolcetti della cucina fiorentina, che non mancano mai nlle pasticcerie toscane durante il Carnevale.

Ingredienti

½ Litro di latte

150 gr di riso

150 gr di farina

100 gr di uvetta

50 gr di zucchero semolato

2 cucchiai di farina

3 uova

1 o 2 scorze di limone

1 bicchierino di marsala

1 cucchiaio di lievito

1 vaniglina

Sale e olio Q.B.

Come preparare le frittelle di riso

Se avete tempo, preparate l'impasto la sera prima, facendo cuocere bene il riso nel latte, aggiungendoci un pizzico di sale. Quando il composto sarà raffreddato, aggiungete le uova aiutandovi con un mestolo di legno, poi lo zucchero, la farina, il lievito, la vaniglina, un bicchierino di marsala e la scorza grattugiata dei limoni.

Mettete a friggere dell'olio in un tegame alto e quando sarà bollente create delle palline con il vostro impasto e lasciatele cadere nel tegame. La temperatura dell'olio deve essere mantenuta alta per tutto il tempo di frittura. Assicuratevi che le frittelle galleggino, altrimenti si rischia di farle troppo impregnate d'olio che poi non potrete più togliere. Se vedete che affondano, è sufficiente alzare il fuoco. Quando assumeranno un bel colore di oro acceso, toglietele dal fuoco e mettetele su un piatto con della carta assorbente. Cospargete le frittelle con lo zucchero e servite calde.

Il berlingozzo

Ricetta tipica della Toscana, questo dolcissimo ciambellone si prepara soprattutto nella zona di Lamporecchio. La ricetta originale risalirebbe addirittura al 1400, mentre il giorno deputato alla sua preparazione rimane il Giovedì grasso, noto anche come giorno di Berlingaccio, in riferimento ad un'antica maschera di Carnevale.

Ingredienti



400 gr di farina

200 gr di zucchero

2 uova

2 arance (o limone)

100 gr di burro

200 ml di vinsanto

50 ml di liquore all’anice

1 bustina di lievito

100 ml di olio extravergine

Confettini colorati

Un pizzico di sale

La ricetta del berlingozzo

Montare le uova insieme allo zucchero, poi unire il burro, il lievito, il liquore, il vin santo, le scorze grattugiate di arancia (o limone) e la farina setacciata, facendo attenzione a non smontare il composto. Prendete uno stampo a forma di ciambella, imburratelo e versate il composto ottenuto precedentemente. Cuocete in forno a 180° per circa 30 minuti.

Prendete poi un’arancia spremura e mettete il succo filtrato a riposare in una casseruola con lo zucchero avanzato. Scaldate a fuoco basso fino ad ottenere una sorta di sciroppo con cui cospargere il dolce raffreddato. Guarnite la superficie con e granella di zucchero e i confettini colorati.