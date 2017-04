Traffico bloccato: in difficoltà anche i mezzi di soccorso / VIDEO

L'ambulanza non riesce a smarcarsi tra le auto nella zona di Porta al Prato

Traffico congestionato anche oggi, come ieri, nel nodo tra la stazione e la Fortezza da Basso con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità lungo i viali. Gli automobilisti si sono sfogati in rete con foto postate a raffica sui social network. Nel pomeriggio anche i mezzi di soccorso non hanno avuto vita facile. Nel video che vi mostriamo un'ambulanza rimane prigioniera delle code.