Rificolona, i fiorentini sfidano il temporale per tenere alta la tradizione

In tanti, armati di ombrelli, hanno raggiunto il centro storico

Ieri sera circa 300 persone hanno sfidato le intemperie, con ombrelli e ponci di plastica, per la tradizionale festa della Rificolona. Il corteo ha attraversato il centro storico arrivando fino a Piazza Santissima Annunziata.



L'arcivescovo Betori ha raggiunto la piazza in processione nonostante la forte pioggia. Presente anche la vicesindaca Cristica Giachi. Non è mancato un pizzico d'ironia nel discorso del porporato. Il corteo si è poi spostato subito all'interno della chiesa.

CHI HA VINTO

E' stata premiata la rificolona che aveva riparato il lampioncino di carta con un ombrello improvvisato così da non fare spengere la candela.