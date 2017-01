Cantieri stradali, tutti gli interventi della settimana e le modifiche alla circolazione

Interventi sugli alberi in viale Redi, il sollevamento notturno di materiali in piazza della Libertà, lavori edili sempre di notte in viale Petrarca, indagini georadar in lungarno Diaz e rifacimento delle caditoie (cioè i tombini, ndr) in via dell’Erta Canina e via Datini.

In attesta di febbraio, quando scatterà lo stop alle auto in via Nazionale, con tutte le incognite dle caso, sono questi i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana, a partire da lunedì 23 gennaio, sulle strade cittadine, con le conseguenti modifiche alla circolazione stradale. Ecco nel dettaglio tutti gli interventi.

Via Ricasoli: per effettuare lo scarico/carico di materiali presso il Teatro Niccolini domenica 22 e lunedì 23 gennaio, dalle 20 a mezzanotte, la strada sarà chiusa da via dei Biffi a piazza Duomo.

Via dell’Erta Canina: inizieranno lunedì 23 gennaio i lavori di rifacimento di una caditoia. Il tratto da via dei Bastioni a via del Monte alle Croci sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passai carrabili) fino al 25 gennaio.

Via Santa Maria a Cintoia-via del Saletto: lunedì 23 gennaio inizierà la posa di una infrastruttura telefonica. Previsti divieti di transito in via Santa Maria a Cintoia (tra via del Saletto e via di San Bartolo a Cintonia) e via del Saletto (tra via dei Bassi e via Signorelli). Termine previsto 26 gennaio.

Via Fracesco Datini: inizieranno lunedì 23 gennaio i lavori di rifacimento di una caditoia. All’angolo con via del Bandino scatterà un restringimento di carreggiata con disassamento della corsia preferenziale.

Via del Parioncino: per la posa di una infrastruttura telefonica da lunedì 23 gennaio il tratto via del Parioncino-via del Purgatorio sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L’intervento si concluderà il 28 gennaio.

Via del Caparra-via del Cronaca: inizieranno lunedì 23 gennaio alcuni lavori alla rete idrica. Fino al 31 gennaio prevista la chiusura di via del Caparra, da via del Cronaca a via Sant’Angelo, e di via del Cronaca all’altezza dei numeri civici 12R-22.

Via Console: inizieranno lunedì 23 gennaio i lavori di sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas. Fino al 3 marzo previsti restringimenti di carreggiata.

Lungarno Diaz: per alcune indagini con georadar dalle 9 di lunedì 23 gennaio il tratto Ponte alle Grazie-piazza Mentana diventerà a senso unico in direzione di piazza Mentana. Previsti anche divieti di sosta. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alle 18 di mercoledì 25 gennaio. Nel tratto successivo, dal numero civico 16 a piazza dei Giudici, per lavori alla rete idrica sono previsti divieti di sosta (fino al 10 febbraio).

Via Cerratani: per lo smontaggio di luminarie natalizie all’altezza del numero civico 10 lunedì 23 gennaio, dalle 7 alle 18, sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Via dell’Acqua: per lavori edili la strada sarà chiusa dalle 9 di lunedì 23 alle 18 di martedì 24 gennaio.

Via Chiara: ancora lavori edili con la chiusura notturna (dalle 21 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 gennaio) del tratto via Panicale-via Nazionale.

Via Porta Rossa: per lavori edili con piattaforma aerea da lunedì 23 gennaio sarà chiuso il tratto da via Calzaiuoli a via Arte della Lana. Termine previsto 25 gennaio.

Via delle Belle Donne: per lavori edili da lunedì 23 gennaio il tratto da via del Trebbio a via del Sole. Il provvedimento sarà vigore fino al 25 gennaio.

Via Sguazza: per consentire il carico/scarico di materiali all’altezza del numero civico 1 da lunedì 23 gennaio al 7 aprile la strada sarà chiusa nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (orario 8-10 e 14-16).

Viale Redi: inizieranno martedì 24 gennaio gli interventi sulle alberature lato Mugnone. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 scatterà un restringimento della semicarreggiata in uscita città. Prevista anche l’interruzione pista ciclabile. Termine previsto 27 gennaio.

Via Minima: per lavori alla rete idrica da martedì 24 gennaio la strada sarà chiusa (con deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). L’intervento si concluderà il 17 febbraio.

Viale Petrarca: saranno effettuati in orario notturno alcuni lavori edili con piattaforma aerea all’altezza dei numeri civici 114-118. Dalle 22 di martedì 24 alle 6 di mercoledì 25 gennaio sarà chiusa la semicarreggiata in direzione di Porta Romana. Prevista l’istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata sul lato opposto.

Via Piatrapiana: mercoledì 25 gennaio è in programma un trasloco con scala aerea all’altezza dei numeri civici 47R-59R. La strada sarà chiusa da piazza Ciompi a via dei Pepi (orario 9-19).

Borgo Santa Croce: ancora un trasloco in programma mercoledì 25 gennaio. Dalle 9 alle 17 la strada sarà chiusa (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via del Porcellana: per lavori edili il tratto Borgo Ognissanti-via Palazzuolo sarà chiuso mercoledì 25 gennaio dalle 9 alle 19 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Piazza della Libertà: per effettuare il sollevamento di materiali dalle 21 di mercoledì 25 alle 6 di giovedì 26 gennaio il tratto via Madonna della Tosse-viale Don Minzoni sarà chiuso. Prevista la revoca della corsia preferenziale in viale Don Minzoni con obbligo direzione da via Spaventa verso piazza Libertà.

Via del Giardino Serristori: giovedì 26 gennaio sono in programma alcuni lavori con piattaforma aerea. Dalle 7 alle 19 il tratto via dell’Olmo-via San Niccolò sarà chiuso.

Via Gioberti: per lavori edili dalle 21 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 gennaio nel tratto via Cimabue-via Orcagna sarà istituito un divieto di transito.

Via della Chiesa: inizieranno giovedì 26 gennaio alcuni lavori edili all’angolo con via delle Caldaie. Per due mesi sarà chiuso il marciapiede (pedoni sull’altro lato) e divieti di sosta.

Borgo San Jacopo: per effettuare il sollevamento di materiali venerdì 27 gennaio, dalle 21 alle 24, sarà chiuso il tratto da Ponte Vecchio a via Belfredelli.

Via della Chiesa: per un trasloco venerdì 27 gennaio dalle 1 alle 6 la strada sarà chiusa da via dei Serragli a piazza Tasso.

Via Santa Maria: venerdì 27 e sabato 28 gennaio sono in programma alcuni lavori edili con piattaforma aerea. La strada sarà chiusa da via delle Caldaie a via dei Serragli in orario 8-17.30 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Caduti di Cefalonia: per lavori edili con piattaforma aerea da venerdì 27 a lunedì 30 gennaio (eccetto domenica) sarà chiusa la semicarreggiata tra via di Novoli e via Bastianelli con direttrice di marcia verso via Bastianelli (orario 8-18).

Viale Gramsci-viale Matteotti-viale Lavagnini-piazzale Donatello: da sabato 28 gennaio sarà effettuato lo smontaggio delle luminarie. Previsti restringimenti di carreggiata fino al 1° febbraio.