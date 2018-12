La cometa di Natale dal telescopio: ecco come si muove | VIDEO

Le riprese sono state fatte a Loiano, sull'Appennino tosco emiliano, da Roberto Gualandi dell'INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio con il telescopio "Cassini". Il momento di massima luminosità e vicinanza alla terra sarà il 16 dicembre ma già stanotte dovrebbe vedersi bene.



Volete osservare la cometa a Firenze? E' possibile farlo durante le visite serali e domenica 16 dicembre alle ore 18.00.Dove? All'Osservatorio astrofisico di Arcetri. La cometa 46P/Wirtanen, nella sua fase di perielio (minima distanza dal sole), si sta avvicinando a Terra ed è già visibile anche ad occhio nudo in condizioni ottimali con minima illuminazione artificiale.

Tutte le visite serali dell'osservatorio in questo periodo, condizioni meteo permettendo, permetteranno di osservare la cometa al telescopio. Per questa occasione è stato programmato un ulteriore ingresso alle ore 18:00 per la serata di domenica 16 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni

telefono: 055 2752280 (lunedì-venerdì dalle 10:00 alle 12:00)

mail: richiesta_visita@arcetri.astro.it