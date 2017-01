Bomba di Capodanno, il dipartimento Pubblica Sicurezza pagherà le cure all'agente ferito

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza pagherà le spese mediche necessarie per le cure di Mario Vece, l'artificiere rimasto gravemente ferito la mattina di Capodanno dall'esplosione di un ordigno di fronte alla libreria Il Bargello, legata a CasaPound. Lo precisa oggi una nota dello stesso Dipartimento, che fa capo al Ministero dell'Interno.

"Analogamente a quanto accaduto per altri agenti rimasti coinvolti in incidenti in servizio, il Dipartimento provvederà, attraverso i preposti uffici, a far fronte a tutte le spese che si renderanno necessarie per le cure del poliziotto", spiega in una nota il Dipartimento.

L'annuncio arriva il giorno dopo la conferenza stampa di Firenze nella quale il Siulp, il principale sindacato di polizia, aveva lanciato una gara di solidarietà per l'agente ferito, dando notizia di un conto corrente dove poter effettuare le donazioni, vista l'assenza di una copertura assicurativa per gli incidenti occorsi ai poliziotti in servizio.

"Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - aggiunge la nota -, ha accolto con grande apprezzamento le molteplici e spontanee iniziative avviate in tutta Italia per far fronte alle spese mediche sostenute dal poliziotto artificiere rimasto ferito, poiché testimoniano la stima e la vicinanza della cittadinanza alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, impegnati quotidianamente per la sicurezza della collettività".