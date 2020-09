F1, concluse le prove libere del Gran Premio della Toscana al Mugello: terzo tempo per Leclerc

Si sono da poco concluse le prove libere del Gran Premio della Toscana, GP che viene organizzato per la prima volta presso l'Autodromo del Mugello. Per la prima volta dalla sua costruzione la pista ha dunque ospitato una sessione ufficiale di un gran prix di F1.

Il pilota più veloce in questa prima sessione è stato Valtteri Bottas, finlandese della Mercedes che ha girato in 1'17"879, precedendo l'olandese Max Verstappen sulla Red Bull (per lui 1'17"927). Terzo miglior risultato di giornata per il ferrarista Charles Leclerc, che ha girato in 1'18"186, dando nuove speranze alle Rosse che per questo GP, il millesimo nella storia del Cavallino rampante, sfoggiano una livrea celebrativa.

Più lento il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton sull'altra mercedes: il pilota britannico ha chiuso la sessione di giornata con un 1'18"409. Tredicesimo tempo per l'altra Ferrari condotta da Sebastian Vettel: per il tedesco il tempo è stato di 1'19"267.

F1: risultati prove libere GP della Toscana