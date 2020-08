Fiorentina, manca poco al via della nuova stagione: preparazione in città

Ancora qualche giorno e la preparazione della nuova stagione della Fiorentina avrà inizio. Nella serata di venerdì 21 agosto, i viola si ritroveranno presso il centro sportivo e da sabato riprenderanno gli allenamenti agli ordini di Beppe Iachini.

Come è ormai noto, la Fiorentina non andrà in ritiro in Trentino come negli scorsi anni. Il club gigliato con tutta probabilità rimarrà in ritiro a Firenze e dovrebbe svolgere la preparazione presso le proprie strutture, anche se in tal senso sono attese indicazioni ufficiali da parte della società.

Fiorentina: mercato aperto dal 1° settembre

Il calciomercato si aprirà a settembre ma nel frattempo circolano già diversi nomi in orbita viola. Uno dei più importanti è quello dell'ex Genoa e Milan, Krisz Piatek, attaccante attualmente in forza all'Herta Berlino il cui costo si aggira attorno ai 25 milioni. Un altro attaccante accostato ai toscani, seppur con caratteristiche diverse rispetto al polacco, è Eder, ex Samp e Inter, ora allo Jiangsu: l'italo-brasiliano, oltre a voler tornare in Italia, è ritenuto un fedelissimo di Iachini e sarebbe disposto anche a spalmare il proprio ingaggio. Abbastanza fantasiose le ipotesi che conducono a campioni affermati come Thiago Silva (fine contratto col PSG) e Javi Martinez (che lascerà il Bayern Monaco), mentre appare più concreto l'interesse per il giovane difensore del Brescia Andrea Cistana.

In uscita, da monitorare la situazione di Milenkovic che piace tanto a Napoli (con i partenopei potrebbe esserci uno scambio con Maksimovic) e Milan. Ipotesi prestito per Vlahovic (no categorico a squadre di B), cercato con insistenza dall'Hellas Verona.