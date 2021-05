Vaccino, Giani: “Da giovedì prenotazione over 50”

"Giovedì apriremo le prenotazioni, decideremo come, a tutti gli over 50. Non sarà una prenotazione a breve, ma a lungo termine. Perché non vogliamo dire sì o no, ma far prenotare tutti gli over 50. Magari ci sarà chi si troverà la prenotazione il 20 giugno o il 30 giugno, nel giorno del mio compleanno, ma almeno tutti avranno un punto di riferimento su come poter fare il vaccino". Lo spiega, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando dell'andamento della campagna vaccinale contro il Covid. "Oggi ce lo possiamo permettere- aggiunge- perché abbiamo messo su una rete di hub che ha dei numeri certi e c'è più regolarità nella consegna delle dosi da parte del governo". (Agenzia Dire)