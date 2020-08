Ristoratore suicida, Bonafè (Pd): "Sconfitta di tutti". Giani: "Sostenere imprese"

“Quando una persona decide di rinunciare così drammaticamente alla propria esistenza è una sconfitta di tutti, politica inclusa, specie se lo sconforto, la solitudine e il timore delle prospettive hanno avuto il sopravvento sulla vita".

Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, dopo la morte di un ristoratore del centro storico di Firenze, trovato suicida nel suo locale.

"Di questa vicenda conosciamo solo alcuni dettagli come è giusto che sia, per la delicatezza e la riservatezza che merita, ma vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e anche a tutta la categoria dei ristoratori, alle prese con un momento difficilissimo, soprattutto per le attività più legate al turismo" prosegue Bonafè.

"La portata della crisi legata al Covid - conclude la segretaria - in particolare per chi aveva deciso di investire nelle proprie attività, è enorme e ci chiama a un impegno che abbiamo cercato ai vari livelli di mettere in campo e sul quale oggi più che mai siamo chiamati a fare il massimo”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Consiglio della Toscana e candidato per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali Eugenio Giani che ha affermato: "Il nostro cordoglio, sentito e autentico, non basta. Ci sono drammi personali che devono essere raccolti come un grido d'allarme, che riguarda tutti".

"Alla famiglia - ha continuato Giani - vicinanza e solidarietà, alla politica il dovere delle risposte. Questa morte è una sconfitta per tutti noi, che dobbiamo dare il massimo per contrastare la gravità di questa situazione economica senza cavalcare le paure, ma trovando la maniera di sostenere imprese e occupazione e stando al fianco delle persone, dimostrando sempre vicinanza umana per una crisi che riguarda l'intera comunità".

Anche la consigliera regionale e candidata per il Movimento 5 Stelle Irene Galletti, ha inviato un messaggio di cordoglio: "Sono profondamente addolorata dalla notizia del suicidio di un ristoratore del centro di Firenze. Il mio primo pensiero va alla famiglia, cui rivolgo le mie condoglianze".

"Siamo di fronte a un dramma umano e imprenditoriale che nessun politico deve permettersi strumentalizzare, ma che impone una riflessione. L’emergenza economica senza precedenti che stiamo vivendo, in particolare nelle città d’arte, impone soluzioni straordinarie. Una delle principali preoccupazioni per ristoratori e commercianti, ad esempio, è rappresentato dagli affitti dei locali. Io credo che la Regione dovrebbe farsi garante di un accordo tra commercianti e proprietari dei fondi commerciali per una rimodulazione dei canoni di locazione, che devono essere legati agli incassi degli esercizi" ha detto Galletti.

"È impensabile che il titolare di un negozio del centro, ad esempio, paghi lo stesso affitto oggi che fa un decimo degli incassi rispetto al pre Covid - ha concluso Galletti -. La Regione dovrebbe mettere a un tavolo le associazioni di categoria e puntare un’intesa, a costo di sostenere parte dei mancati incassi dei proprietari con fondi propri”.