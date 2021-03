Renzi, il vaccino e la quarantena: bufera sul rientro dal Bahrein, ma lui va in Senato

"Only vaccinated". Ovvero: "Solo chi è vaccinato oppure è guarito dal Covid può partecipare al grand prix". Era questo l'avviso sul sito del Gp di Formula 1 del Bahrein. Quello a cui ha partecipato, domenica scorsa, anche Matteo Renzi. "Ma quindi il leader di Italia Viva si è vaccinato?", ha chiesto in un articolo il quotidiano Domani.

"No", hanno replicato dall'ufficio stampa di Italia Viva. "Per partecipare al Gran Premio del Bahrein come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid. Gli invitati degli organizzatori, come pure tutti gli addetti ai lavori presenti nella struttura, dovevano presentare semplicemente il tampone negativo".

"Il tampone al Senatore Renzi è stato fatto in data 27-3-2021 alle ore 13.55 in Bahrein e ha dato esito negativo", ha aggiunto Italia Viva mostrando il documento della negatività di Renzi.

Il fatto ha innescato una polemica. Da un lato, lo stesso quotidiano Domani, prendendo atto della risposta dell'ufficio stampa di Italia Viva ha replicato: "Non hanno detto però se Renzi si è vaccinato". Anche il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, aveva incalzato: "Una sola domanda al senatore Matteo Renzi: lei si è vaccinato contro il Covid-19 considerato che le rigorose regole di partecipazione fissate dagli organizzatori del Gp del Bahrain prevedevano la vaccinazione per i partecipanti all'evento?".

Dall'altro la vicenda è tornata anche sulla legittimità dei viaggi dell'ex premier, con il Movimento 5 Stelle all'attacco con Danilo Toninelli: "Mentre ai cittadini italiani viene chiesto di stare a casa per il Covid, - scrive su Facebook - Renzi se ne va in giro per il mondo col jet privato (di chi non si sa) a trovare i suoi amici sceicchi e presidenti, incurante dei loro problemi con i diritti umani, per tenere conferenze (pagate quanto?), godersi dalla tribuna d'onore il gran premio di Formula 1 e - come emergerebbe dalle indiscrezioni di stampa - anche per curare affari. Se Renzi ha deciso di sfruttare la sua rete di conoscenze personali costruita quando era premier per proprio tornaconto, abbia la decenza di lasciare la politica e la sua carica di parlamentare".

Ma il tema è anche quello del rientro da nazioni estere: "Noi in Senato abbiamo regole precise, con un decreto che regola il ritorno da paesi esteri, un medico e dei questori. Credo che applicheranno anche a Renzi le regole previste, con tamponi ed intervalli di tempo", ha detto intervenendo a Rai Radio1. "Credo ci sia anche un intervallo temporale, ci sono dei decreti emessi dal ministero della Sanità, c'è un controllo rigido". Fatto sta che Renzi oggi interverrà in Senato.