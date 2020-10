Regione, il nuovo presidente del consiglio regionale è Antonio Mazzeo

Il nuovo presidente del consiglio regionale è Antonio Mazzeo, eletto alle ultime elezioni regionali nel collegio di Pisa, dove si è candidato per il Pd con oltre 12mila preferenze. E' al suo secondo mandato come consigliere regionale, dopo quella alle elezioni del 2015.

Mazzeo, 43enne, ingegnere, è nato in un paese vicino a Potenza (Basilicata), ma da oltre 20 anni, per la precisione dal 1996, è residente a Pisa, dove ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica e poi un master in Management dell'innovazione presso la Scuola Superiore Sant'Anna.

Dal 2008 al 2013 Mazzeo è stato consigliere comunale e presidente della commissione bilancio a Pisa, dal 2010 al 2014 responsabile organizzazione del Pd di Pisa.

Dal 2014 al 2018 è stato il responsabile organizzazione del Pd della Toscana mentre dal luglio 2015 fino al 2018 è stato vicesegretario vicario del Pd toscano.

L'elezione a presidente del consiglio regionale è avvenuta intorno alle 18:30 di oggi, alla terza votazione, con i voti anche del centrodestra (36 voti su 40 consiglieri regionali in tutto), dopo che più volte la seduta del consiglio, la prima di questa consiliatura regionale, era stata più volte interrotta, suscitando le proteste delle opposizioni.

"E' un onore e un'emozione, in questo momento così difficile. Non sarò il presidente di una parte, sarò il presidente di tutti", le prime parole dopo l'insediamento.

"Chiederò subito una ricognizione esatta delle spese di bilancio. Con l'economia e l'avanzo di amministrazione mi impegnerò a trovare il modo di finanziare quelle categorie che più di altre subiranno gli effetti della pandemia. Su questo impegno lavorerò sin da subito", ha aggiunto Mazzeo.

Vicepresidenti del consiglio regionale sono stati invece eletti Stefano Scaramelli di Italia Viva e Marco Casucci della Lega.

Nella seduta odierna il neo presidente della Regione Eugenio Giani annuncerà, dopo riunioni e incontri a non finire con i vertici toscani di Pd e Italia Viva per cercare di trovare la quadra, anche i nomi della nuova giunta regionale e terrà il suo discorso programmativo per il governo della Toscana nei prossimi 5 anni.