Fallaci, Salvini: "Reso omaggio a una grande italiana" 

Il leader della Lega Matteo Salvini ricorda su Facebook la scrittrice fiorentina Oriana Fallaci nel giorno della sua morte. "Qualche giorno fa sono andato a rendere omaggio al Cimitero degli Allori di Firenze a Oriana Fallaci, una grande italiana. Oggi, a 14 anni dalla sua scomparsa, rimangono vivi in noi la sua memoria, il suo insegnamento, la sua lucidità intellettuale, il suo monito alla difesa delle nostre radici e della nostra civiltà. 'Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre' (Oriana Fallaci)".

