Villa Basilewsky, Potere al Popolo contro Giani: "Non lo sa che è in vendita?"

Sul caso di Villa Basilewsky, la struttura di fronte alla Fortezza da Basso un tempo di proprietà della Asl 10 e che ospitava servizi sanitari, Potere al Popolo contro Eugenio Giani, candidato presidente alle regionali per il centrosinistra.

"In una recente intervista Giani ha affermato di voler utilizzare villa Basilewsky come incubatore per l’imprenditorialità giovanile. Sostiene inoltre che la villa in questione sia 'immobile di proprietà regionale inutilizzato'", dice Francesca Conti, candidata nella lista Toscana a Sinistra nel collegio Firenze 1.

"Secondo la visura catastale la villa - spiegano da Potere al Popolo -, di proprietà dell’ASL 10 Firenze fino al 2010, è stata successivamente acquistata dalla Regione per 20 milioni di euro. Nel 2019 è stata messa in vendita dalla Regione per 8,45 milioni, e quindi con un'ingente svalutazione dell’immobile pubblico".

"Dalla consultazione degli atti pubblici è emerso che la Regione ha messo in vendita la villa già ottenendo dalla Soprintendenza l’autorizzazione ad ospitarvi funzioni private (albergo, uffici, direzionale) mentre per i restanti vincoli comunali, legati al piano urbanistico, la Regione sta spingendo per ottenere il via libera alla privatizzazione del bene, auspicandone una funzione alberghiera", prosegue Conti.

"Come è possibile che il presidente del consiglio regionale non sia a conoscenza della vendita in corso della storica villa Basilewsky? O è un ignorante, o sta sostenendo una falsità o conosce qualcosa che nessun altro conosce. Inoltre - conclude Conti -, perché svendere un luogo pubblico ai privati con il fine di trasformarlo nell’ennesima struttura ricettiva? E perché svendere un bene pubblico a meno della metà del suo prezzo d’acquisto?"