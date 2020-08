Elezioni regionali, Renzo Ulivieri si candida con Toscana a Sinistra

Renzo Ulivieri, toscano di San Miniato, noto allenatore di calcio che in passato ha guidato molte squadre di Serie A e attualmente presidente dell'Associazione italiana allenatori, correrà alle prossime elezioni regionali nelle file di Toscana a Sinistra, che appoggia la candidatura di Tommaso Fattori presidente, nella circoscrizione di Empoli (la 'Firenze 3') e in quella di Prato.

"La compagine guidata da Fattori è l'unica in grado di portare una vera alternativa politica in Toscana e di rappresentare degnamente le istanze della gente nel rispetto del bene pubblico e del territorio", ha detto Ulivieri presentando oggi la sua candidatura prima ad Empoli e poi a Prato, accompagnato dallo stesso Fattori.

Ulivieri è stato amministratore locale per il PCI prima e poi per il PDS. Nel 2013 è stato candidato al Senato per Sinistra Ecologia e Libertà, sfiorando l'elezione a Palazzo Madama, dopo essere stato anche coordinatore locale a San Miniato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' il secondo nome noto del mondo del calcio a scendere in lizza per le prossime regionali, dopo quello di Giovanni Galli: l'ex portiere di Fiorentina, Milan e nazionale sarà candidato nelle fila della Lega.