Elezioni regionali Toscana 2020: quando si vota

Con decreto 104 del primo agosto 2020 il Presidente della Giunta regionale Enrico Rossi ha indetto le elezioni regionali nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana eleggeranno il nuovo Consiglio regionale (saranno eletti 40 consiglieri regionali) e il Presidente della Giunta regionale.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Nei medesimi giorni si svolgerà il referendum costituzionale, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, per l’approvazione o meno del testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', la legge che riduce il numero di deputati alla Camera (da 630 a 400) e di senatori al Senato (da 315 a 200).

Per gli stessi giorni è stata fissata inoltre anche la data di svolgimento del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In Toscana saranno chiamati al voto nove comuni (tra i quali Arezzo e Viareggio). Si svolgerà inoltre il ballottaggio per il Comune di Follonica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di lunedì, alla chiusura dei seggi, si procederà dapprima allo spoglio delle schede per il referendum, a seguire quello delle elezioni regionali.