Elezioni, come sarà il nuovo consiglio regionale: tutti i consiglieri eletti

Dopo le elezioni di domenica e lunedì scorsi, la composizione del nuovo consiglio regionale è ormai definita. Nel nuovo 'parlamentino' regionale il Partito democratico farà la parte del leone, avendo la maggioranza assoluta dei seggi: ben 22 su 40.

La maggioranza che sostiene Eugenio Giani potrà contare anche sui 2 eletti di Italia Viva.

Alle opposizioni andranno i sedici seggi rimanenti: 8 alla Lega, 5 a Fratelli d'Italia, 2 al Movimento 5 Stelle e 1 a Forza Italia.

La Lega avrebbe tra gli eletti anche Susanna Ceccardi. La candidata presidente ha però già detto che non resterà in Regione ma che resterà europarlamentare a Bruxelles: il suo seggio, per i metodi di calcolo elettorali che scattano all'interno della coalizione, andrà quindi a Fdi, partito per il quale scatterà quindi il quinto seggio.

Quanto alle preferenze personali ricevute, il 're' della classifica è Leonardo Marras (Pd), che a Grosseto ha ottenuto oltre 18mila preferenze.

D seguito la lista di tutti i consiglieri regionali eletti, con il numero di preferenze ricevuto e il collegio di elezione (nel caso fiorentino Firenze 1 corrisponde alla città, Firenze 2 a Chianti, Valdarno, Mugello, Firenze 3 all'Empolese Valdelsa e Firenze 4 alla Piana). Nella nuova assise siederanno 24 uomini e 16 donne.

Tutti i consiglieri regionali eletti nel Pd

Nel collegio 'Firenze 1' Iacopo Melio (11.123 preferenze), Cristina Giachi (10.958), Andrea Vannucci (8.011); ad Arezzo Vincenzo Ceccarelli (14.743) e Lucia De Robertis (7.354); a Firenze 2 Massimiliano Pescini (10.512) e Cristiano Bennucci (6.452); a Firenze 3 Enrico Sostegni (13.533); a Firenze 4 Monia Monni (8.034); a Grossetto Leonardo Marras (18.125); a Livorno Gianni Anselmi (8.299) e Francesco Gazzetti (7.028); a Lucca Mario Puppa (11.889) e Valentina Mercanti (7.749); a Massa Carrara Giacomo Bugliani (11.625); a Pisa Alessandra Nardini (15.185) e Antonio Mazzeo (12.337); a Pistoia Federica Fratoni (10.453) e Marco Niccolai (7.891); a Prato Ilaria Bugetti (11.326); a Siena Simone Bezzini (13.999) e Anna Paris (4.598).

Italia Viva

A 'Firenze 1' Stefania Saccardi (4.604 preferenze) e a Siena Stefano Scaramelli (4.175)

Lega

Per la Lega risultano eletti a 'Firenze 1' Giovanni Galli (4.463), ad Arezzo Marco Casucci (5.222), a Firenze 2 Elisa Tozzi (3.505), a Livorno Marco Landi (3.404), a Lucca Elisa Montemagni (11.883), a Pisa Elena Meini (5.660), a Pistoia Luciana Bartolini (4.374), a Grosseto Andrea Ulmi (5.837).

Fratelli d'Italia

Eletti a Firenze 1 Francesco Torselli (3.618), ad Arezzo Gabriele Veneri (5.219), a Lucca Vittorio Fantozzi (5.740), a Pistoia Alessandro Capecchi (5.963). Il quinto eletto dovrebbe essere (ancora non si sa con certezza perché ci sono delle verifiche in corso) uno tra Matteo Bagnoli (Pisa) e Diego Petrucci, sindaco dell'Abetone.

Forza Italia

Per Forza Italia lontani i fasti di un tempo. Un solo eletto, a Firenze, Marco Stella con 2.418 preferenze.

Movimento 5 Stelle

Elegge due consiglieri regionali, entrambe donne: il seggio scatta per la candidata presidente Irene Galletti e per l'ex consigliera comunale in Palazzo Vecchio Silvia Noferi, eletta a Firenze 1 con 1.888 preferenze.