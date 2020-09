Ceccardi visita parco Collodi: "Renzi come Pinocchio"

"Il museo di Pinocchio è un’altra possibilità di sviluppo per la Toscana e per la provincia di Pistoia che però la regione non ha aiutato a realizzare. Un’altra occasione persa. Oggi la Toscana ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di occasioni, ha bisogno di valorizzare quella che è la nostra tradizione quella che è la nostra storia. Pinocchio è conosciuto in tutto il mondo; purtroppo in Italia ultimamente abbiamo conosciuto un altro tipo di Pinocchio, Matteo Renzi, che negli ultimi anni ha promesso e non mantenuto e ha raccontato molte bugie come faceva Pinocchio. Il problema è che Pinocchio, il burattino a cui tutti vogliamo bene, si è redento ed è diventato un bambino in carne e ossa; qualche politico invece non si redime e continua a raccontare bugie ai propri elettori. Ma presto verranno smascherati: il 20 e 21 settembre andiamo a votare e possiamo tagliare il naso a tutti quei politici che ci hanno raccontato per anni una Toscana che cresceva invece ha perso posizioni nei confronti delle altre regioni del centro nord e d’Europa”. Lo ha detto la candidata alla presidenza della Toscana Susanna Ceccardi al termine della visita del parco di Pinocchio, a Collodi.

