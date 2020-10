Coronavirus, Nardella: "Più militari nelle piazze contro gli assembramenti. Rischio coprifuoco? C'è"

Il sindaco Dario Nardella, in collegamento con la trasmissione Mi manda Rai 3, ha annunciato altri provvedimenti restrittivi sulle aree della movida, dopo il "contingentamento degli ingressi" in piazza Santo Spirito.

"Sulla movida abbiamo deciso di contingentare gli ingressi in piazza Santo Spirito e ha funzionato. Lo possiamo fare anche in altri luoghi ma è necessario un apporto maggiore dalle forze dell’ordine" ha detto il sindaco.

"Credo che sia importante utilizzare al massimo i militari del progetto 'Strade Sicure' anche con agenti in più e utilizzare i reparti mobili, cioè quegli agenti delle forze dell’ordine che di solito sono impegnati per esempio nelle partite di calcio negli stadi o in altre manifestazioni pubbliche e che in questo periodo, in virtù del Covid, sarebbero disponibili" ha aggiunto Nardella.

Dunque, sì ai militari in strada per il controllo del rispetto delle norme anti-covid. "Un militare in strada non deve spaventare", ha detto il sindaco.

Rischio coprifuoco

In riferimento alle regole del Dpcm sui locali, Nardella ha poi affermato che i "controlli non devono essere concentrati solo sui gestori ma devono essere equilibrati e concentrati anche sul comportamento delle persone".

"Non basta evitare assembramenti davanti a locali e bar, bisogna farlo in generale nelle strade, nelle piazze. Se non applichiamo queste misure, rischiamo davvero il coprifuoco" ha concluso Nardella.