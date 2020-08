Ztl: nuovi orari per consentire l'accesso al centro storico

Da fine agosto sarà ampliata la fascia oraria all'interno della quale si potrà accedere nella Zona a traffico limitato (Ztl). Un piano straordinario che dovrebbe entrare in vigore già lunedì 24 agosto e durerà fino a fine settembre, con possibilità di proroga fino a ottobre. L'idea è quella di aprire in maniera parziale e circoscritta parte della Ztl e di prevedere nuove aree di sosta straordinarie. Il provvedimento, preannunciato dal sindaco Dario Nardella in una riunione che si è tenuta alla Camera di Commercio, ha l'intento di riportare in centro i non residenti in modo da stimolare visite e acquisti nelle vie dello shopping.

L'ipotesi allo studio

L'ipotesi prevede due itinerari di ingresso alla ztl a partire dalle 16 per l’accesso ad altrettanti parcheggi straordinari, la riapertura parziale di piazza del Carmine per la sosta dei residenti, convenzioni tra attività economiche e garage. Un piano straordinario e a tempo (fino a fine settembre appunto), attualmente in fase di ultimazione e che sarà oggetto di una delibera di giunta, che stamani è stato illustrato alle associazioni di categoria.



In concreto si tratta di una apertura parziale e circoscritta alla ztl. Dalle 16 saranno aperti due itinerari di ingresso per raggiungere altrettante aree di sosta straordinaria: si tratta di piazza Ognissanti con accesso dalla porta di lungarno Vespucci e di piazza Strozzi con accesso dalla porta di via della Scala. Complessivamente sono una novantina di posti controllati da personale SAS in cui la sosta sarà prevista su due turni: uno pomeridiano (fino alle 20-20.30) e uno serale (a seguire fino a mezzanotte) per garantire la rotazione e quindi l’utilizzo da parte delle diverse tipologie di clienti (negozi e artigiani la prima fascia, ristoranti ed esercizi pubblici la seconda).



Allo studio l’ipotesi di realizzare ulteriori aree di sosta per la fascia serale (dalle 20.30) fra le quali le viabilità intorno al Mercato di San Lorenzo. "Per quanto riguarda i parcheggi di struttura e i garage privati, l’Amministrazione considera fondamentale un loro coinvolgimento, pensando a promozioni per i clienti dell'attività economiche del centro: soltanto le autorimesse private in ztl o nelle aree immediatamente esterne hanno un bagaglio di un migliaio di posti potenzialmente disponibili".



Contestualmente anche per dare una risposta alla sollecitazioni di chi vive in centro e in particolare in Oltrarno e alla luce delle occupazioni straordinarie di suolo pubblico, è prevista la riapertura parziale di piazza del Carmine per la sosta dei residenti.



“Esprimiamo piena soddisfazione per un provvedimento, finalizzato a riavvicinare i fiorentini al centro storico, che accoglie la richiesta unanime delle categorie economiche provvedimento e offre un segno tangibile di attenzione alle loro ragioni”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.



Soddisfazione anche di Confartigianato e Cna. “Siamo consapevoli che non può essere questa l'unica soluzione, ma siamo soddisfatti della scelta del Comune perché oggi serve fare ogni tentativo per provare a riportare i fiorentini in centro”, così Alessandro Sorani presidente di Confartigianato Imprese Firenze. “Non è la panacea di tutti i problemi che gravano oggi sulle imprese, ma comunque un passo importante nella giusta direzione che media tra esigenze del sistema economico e quello della residenza” dichiara Fabrizio Cecconi, direttore generale di CNA Firenze Metropolitana.

