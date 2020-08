"Zeronauta live" a La Limonaia

• MALEDETTI TOSCANI •

La rassegna di musica live organizzata da Fiore Sul Vulcano e La Limonaia

dedicata ai migliori artisti emergenti della nostra regione. Ogni settimana un nuovo concerto fino a fine settembre per godere davvero dell'estate a Firenze.

05.08.2020

Zeronauta

live

h 22

Free Entry

ZERONAUTA

Zeronauta è un progetto nato a Firenze nei primi mesi del 2015.

Il nucleo originale è composto da Giacomo Aiolli, Gregorio Serni e Simone Fallone (tutti classe 93), già compagni in progetti precedenti, ma la nuova formazione si completa con l'arrivo di Dario Valoti, il più giovane dei quattro (classe 97). A novembre 2015 esce il primo EP "T!lt", seguito da una serie di concerti a Firenze e dintorni.

Nel 2016 inizia la collaborazione con Giovanni Mazzanti, che porterà alla realizzazione del primo album, “Controluce” (La Clinica Dischi), uscito nell'Aprile del 2017. Nel 2017/18 continua l'attività live, che si espande anche al di fuori della Toscana (Combo, Marea Festival, Mengo Music Fest, Seppio Rock Festival...).



FIORE SUL VULCANO

Fiore sul Vulcano è un'associazione di artisti fiorentini, nata nel 2015, che si occupa di produzione musicale ed organizzazione eventi.

🚀 Mostra temporanea nella sala polivalente "A-NORMO sculture cyberpunk di Stefano Cecchi" & "Grey Sky of Berlin di Andrea Calistri" a cura dell Associazione Culturale Factory Athena

⚠ COVID-19 Misure di prevenzione Basic Prevention Misure

L'Accesso al complesso della limonaia di Villa Strozzi è consentito attenendosi a tutte le consuete disposizioni anti contagio. All'ingresso potrà essere rilevta la temperatura dal personale di servizio.

E' gradita la prenotazione del tavolo tramite whatsapp al numero 3791246227. Al raggiungimento della capienza massima l'ingresso alla struttura verrà temporaneamente bloccato.

Dalle ultime disposizioni ad ora è vietato il ballo.

🍋 La Limonaia di Villa Strozzi completamente rinnovata. APERTA TUTTI I GIORNI con una programmazione estiva ricca di eventi e una confortevole area #food & #beverage!

📌 #LaLimonaia – Via Pisana 77 - Firenze

Aperta tutti i giorni

Dalle 17:00

Ingresso gratuito

Parcheggio gratuito all'interno del parco della Limonaia