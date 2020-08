Cosa fare nel fine settimana a Firenze: musica, cinema e sagre

Cibo e mercatini

Aperitivo al Castello

Ultimo fine settimana con la possibilità di fare un esclusivo apericena al Castello di Sonnino a Montespertoli a partire dalle 18:00. QUI per prenotare.

Estate in vigna

Dall'8 luglio è iniziato a Montespertoli ‘Estate in cantina!’, una serie di eventi alla scoperta del vino e delle aziende vitivinicole del territorio. Questo fine settimana sarà possibile partecipare ad una visita guidata e una degustazione nella Tenuta di Morzano.

Sagra della bistecca

A Fucecchio le braci saranno accese per la Sagra della bistecca dal 28 al 30 agosto.

Sagra del fritto misto

Sagra del fritto misto nei locali del CRC di Pozzolatico offre un menù fatto di antipasti (marinata di acciughe; insalata di polpo; tartare di tonno), primi (tagliolino bottarga di muggine e zucchine; ravioli ripieni di cernia con pomodorini e basilico) e secondi (frittura di paranza e molto altro).

Sagra della pappardella

E pappardella sia! A Montespertoli, nel Parco Urbano si svolge la gustosa Sagra della pappardella.

Festa del Mugello

​Il buon cibo della tradizione mugellana, e non solo, in riva d'Arno. Qui per le scoprire tutte le novità.

Cinema, musica e teatro

Beat Garden

Musica e natura sono un binomio indissolubile nel mondo di Beat Festival, quest'anno purtroppo il festival non si svolgerà, ma gli organizzatori hanno pensato ad una versione ridotta. Il nuovo format si chiama Beat Garden e si svolgerà al Parco di Serravalle di Empoli dal 26 al 30 agosto 2020. QUI per tutti i concerti alcuni eventi sono a pagamento.

Cinema e picnic

Il Parco d'Arte Pazzagli torna ad ospitare grandi e piccoli con il suo cineforum. Sarà possibile fare un picnic prima o durante la visione del cinema e chi fosse interessato a visitare il Parco nel costo d'ingresso è compresa anche la visita guidata alla scoperta delle sue opere. Questo fine settimana in programmazione La Sirenetta.

Open City

Primo fine settimana con gli eventi di Open City Scandicci. Dallo yoga ai concerti, dalla danza al teatro. QUI per il programma, ma tra gli eventi in programma questo fine settimana ricordiamo il percordo audioguidato alla scoperta di Scandicci, la rassegna della canzone napoletana,

Arena di Marte

Il cinema sotto le stelle torna a Firenze all'Arena di Marte. Questo fine settimana in programma: Parasite, I Miserabili, Favolacce, Quattro Vite, Il meglio deve ancora venire.... Scopri la programmazione.

Chiardiluna

E' tornato come da tradizione il cinema all'aperto di Chiardiluna.

Il cinema a Certaldo

Ultimo fine settimana per poter vedere il cinema sotto le stelle a Certaldo, nel Palazzo Pretorio. Ecco il programma di questo fine settimana.

Radici in festa

Nelle serate dal 27 al 30 agosto al Parco dell’Anconella l'associazione Firenze Suona presenta le sue esibizioni live a ingresso gratuito. QUI il programma.

Giardini

Il giardino di villa Bardini

Il parco di Villa Ventaglio

Villa Demidoff e il parco di Pratolino

Parco Pazzagli

Locali a Firenze per una serata estiva all'aperto

Forte Belvedere

Il Forte ha riaperto (con ingresso gratuito) e il bar del Forte propone intrattenimento fino alle 22:00.

Limonaia di Villa Strozzi

Ogni giorno un evento diverso dal cinema alla musica. Aperto dalle 17:00.

Flò

Anconella Garden

Dalle 16:00 fino a tarda sera è possibile mangiare e partecipare agli eventi in programma.

Villa Vittoria

Ogni sera un intrattenimento diverso da Villa Vittoria il locale rivelazione del 2019.

Manifattura

Alla Manifattura è tempo d'estate. Sono molti gli eventi in programma tra musica e teatro.

Mostre e musei

Van Gogh e i Maledetti

La grande mostra multimediale dedicata a Van Gogh torna a Firenze. Lo spettacolo porta lo spettatore alla scoperta dei grandi artisti Maledetti

I lupi nelle piazze di Firenze

Domeniche Leonardiane

Primo appuntamento questa domenica con le Domeniche Leonardiane. Tanti eventi per grandi e piccoli alla scoperta del Genio di Vinci. QUI tutte le informazioni.

Visite guidate nei musei di Firenze

Tornano al pubblico altri due importanti luoghi della cultura fiorentina: Forte Belvedere (gratis) e il complesso di Santa Maria Novella.

Tutankhamon, viaggio verso l'eternità

La mostra torna visibile per un viaggio nel mondo egizio.

Museo di Palazzo Medici Riccardi

Il museo riapre al pubblico, per la prima volta, questo fine settimana.

Museo Stibbert: ingresso ridotto

L'ingresso per il museo Stibbert anche nel mese di luglio sarà ridotto.

Cappelle Medicee e Palazzo Davanzati

Le visite nei musei sarà in sicurezza anche grazie all'app The right distance.

Kevin Francis Gray, la mostra la museo Stefano Bardini

Nelle sale del Museo troviamo oltre venti lavori realizzati con diversi tipi di marmo: statuario, di Carrara, bardiglio, marquina e un’opera in bronzo. La devozione dell’artista nei confronti dell’arte del passato è testimoniata non solo dall’uso dei materiali, ma anche da quell’amore nei confronti dell’effimero, delle pose classiche e non solo...

Tomàs Saraceno, la mostra a Palazzo Strozzi

A Palazzo Strozzi è possibile visitare la mostra di Tomàs Saraceno.

Qui i ristoranti di Firenze, per scegliere tra cucina tradizionale toscana, etnico, giapponese o cinese.

