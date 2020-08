Stelle cadenti al Parco d’Arte Pazzagli: aperture speciali e cene sotto le stelle

✨ STELLE CADENTI AL PARCO D’ARTE PAZZAGLI ✨

8-9-10-11-12 Agosto



Aperture speciali e cene sotto le stelle. Porta un plaid per sdraiarti sull’erba ad osservare le stelle.



Sabato 8 Agosto il Cineforum-picnic sarà dedicato alle stelle con il film “ASTROSAMANTHA” la donna dei record nello spazio (2016)



Da domenica 9 a mercoledì 12 Agosto

“CENE SOTTO LE STELLE CADENTI E VISITA GUIDATA DEL PARCO “.



In collaborazione con il Ristorante-Pizzeria “La Nave sull’Arno” potrai cenare nel Parco, fare la visita guidata fra le sculture e sdraiarti con il tuo plaid sul prato per vedere le Stelle Cadenti.



La cena sarà consegnata espressa dal Ristorante alle ore 20,30. Alle 22 ci sarà la visita guidata. Prima o dopo la visita potrai sdraiarti con il tuo plaid per vedere le stelle fino alle 1 di notte.

SOLO SU PRENOTAZIONE entro il giorno prima della visita.



In alternativa potrete fare un picnic serale nel Parco portando le proprie vivande.



Il Parco è aperto sabato e domenica dalle 11:00 alle 01:00. Da lunedì 10 a mercoledì 12 Agosto apertura speciale dalle 17 alle 01:00.



Potrete passeggiare fra le opere d’arte, attraverso prospettive e suggestioni create dall’illuminazione notturna, godendo del fresco della sera.



L’evento si tiene nel Parco d’Arte Pazzagli, uno dei più importanti Parchi di Arte Contemporanea della Toscana, nel quale sono presenti oltre 200 sculture del Maestro Enzo Pazzagli.

Il Parco è ampio due ettari e mezzo, garantisce il distanziamento sociale.



Maggiori informazioni su orari, contributi di ingresso, cena e menù su https://ecorinascimento.com/stelle-cadenti-al-parco-darte-pazzagli/



Per informazioni e prenotazioni:

ecorinascimento@gmail.com

Oppure invia un messaggio WhatsApp al 3477335332



Aggiornamenti su

www.ecorinascimento.com

