Rooms by the sea live

Maledetti toscani è la rassegna di musica live organizzata da Fiore Sul Vulcano e La Limonaia dedicata ai migliori artisti emergenti della nostra regione. Ogni settimana un nuovo concerto fino a fine settembre per godere davvero dell'estate a Firenze. Il 2 settembre l'appuntamento è con i Rooms by the Sea.

ROOMS BY THE SEA

Rooms by the Sea è una band formata nel 2016 da 4 ragazzi di Firenze.

Cominciano la loro carriera vincendo l'edizione 2016 di Musicampus e il loro primo singolo, Our Days, è stato passato per un mese nella programmazione di Radio Firenze. Nel gennaio 2018 rilasciano il secondo singolo Beggin'Ghost e suonano in vari locali di Firenze come NOF e Viper. A giugno sono chiamati a Elisir, programma radiofonico di WhiteRadio Prato, per presentare i loro singoli.

Partecipano alla trentesima edizione del Rock Contest arrivando in semifinale e per l’occasione rilasciano altri due singoli: White is not me e Copenhagen pt.II.

Nel maggio 2019 vincono le fasi regionali risultando miglior band di Arezzo Wave Toscana e suonano sul palco del Collisioni Festival a Barolo (CN).

Dal 6 dicembre 2018 sono distribuiti su tutte le piattaforme digitali ed è uscito il primo singolo New Lights dell’album che uscirà in questo 2020.

FIORE SUL VULCANO

Fiore sul Vulcano è un'associazione di artisti fiorentini, nata nel 2015, che si occupa di produzione musicale ed organizzazione eventi.

Mostra temporanea nella sala polivalente "A-NORMO sculture cyberpunk di Stefano Cecchi" & "Grey Sky of Berlin di Andrea Calistri" a cura dell Associazione Culturale Factory Athena

L'Accesso al complesso della limonaia di Villa Strozzi è consentito attenendosi a tutte le consuete disposizioni anti contagio. All'ingresso potrà essere rilevta la temperatura dal personale di servizio.

E' gradita la prenotazione del tavolo tramite whatsapp al numero 3791246227. Al raggiungimento della capienza massima l'ingresso alla struttura verrà temporaneamente bloccato.

Dalle ultime disposizioni ad ora è vietato il ballo.