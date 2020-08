La musica dei Queen nel cenacolo di Santa Croce

Orchestra Toscana Classica e Orchestra da Camera Fiorentina uniscono le forze nel segno dei Queen. “Bohemian Fantasy” è il concerto tributo alla leggendaria band in programma mercoledì 2 giovedì 3 settembre nel secolare scenario del Cenacolo di Santa Croce a Firenze.

Ottima occasione per riascoltare, in chiave sinfonica, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Killer Queen”, “Somebody to Love” e altri capisaldi dell’epopea Queen, con arrangiamenti orchestrali che ne rispettano l’essenza e ne esaltano la forza.

Ideato da Giovanni Lanzetta, il progetto è arricchito dalla partecipazione, in veste di solista, di un autentico fuoriclasse del pianoforte, Giuseppe Andaloro, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali. Vincitore di importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Busoni, Giuseppe Andaloro spazia con padronanza dalla musica rinascimentale a quella contemporanea. Il musicista siciliano è da sempre aperto alla musica dei giorni nostri, e proprio a “Bohemian Rhapsody” dei Queen ha dedicato una straordinaria versione per piano solo, pubblicata da Warner Classic.

La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta vanta una lunga carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philarmoniker Chamber Orchestre, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altri prestigiosi ensemble. Dal 2013 è direttore Ospite Principale alla Carnegie Hall di New York.

Serate nell’ambito del festival “I Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”, realizzato con il determinante contributo di Fondazione CR Firenze, di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana e Comune di Firenze, con il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze.

Biglietti

Servizio prevendite anche a Palazzo Medici Riccardi nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.

Sono previste riduzioni per studenti (muniti di tesserino), over 65 (muniti di documento), titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 3391632869 - www.toscanaclassica.com.

Prevendite

Nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)