Festa de L'Unità a Fucecchio: tra gli ospiti Eugenio Giani

La Festa de L’Unità di Fucecchio si farà con una nuova formula itinerante che toccherà due frazioni: dal 27 al 30 agosto a San Pierino e dal 3 al 6 settembre a Botteghe.

“Nonostante le difficoltà dovute al Covid si è scelto di provare a fare la Festa, avremo meno giorni ma tanti ospiti e tante iniziative per parlare di politica e di elezioni regionali. Sentiamo un gran bisogno di incontrare i nostri concittadini e la festa è il luogo deputato ai dibattiti e al confronto. Iniziative organizzate in stretta osservanza delle precauzioni e prevenzioni indispensabili in relazione alla situazione contingente, uno sforzo organizzativo teso a garantire la massima sicurezza”, così Luca Giorgi, segretario Pd Fucecchio, presenta la manifestazione.

Si comincia a San Pierino in piazza Fratelli Cervi giovedì 27 agosto con un dibattito sulla scuola al quale parteciperanno Emma Donnini, assessore alla pubblica istruzione del comune di Fucecchio e Francesca Giannì, sua omologa nel comune di Castelfiorentino e candidata alle elezioni regionali nel collegio Firenze 3.

Venerdì 28 agosto la consigliera regionale Alessandra Nardini e Bianca Anna Masoni, entrambe candidate alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre si confronteranno su come combattere le disuguaglianze; sabato 29 agosto ospite il senatore Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali, mentre domenica 30 agosto incontro con Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana.

Ci si sposta poi a Botteghe in via Pistoiese area circolo Arci giovedì 3 settembre incontro con Bernard Dika che parlerà dei pericoli del populismo; venerdì 4 l’assessore regionale Vittorio Bugli insieme a Edoardo Cappelli, candidato alle elezioni regionali, si confronteranno sul tema “La Toscana di domani: valorizzazione del nostro territorio”, coordina Alberto Cafaro.

Sabato 5 settembre il sindaco Alessio Spinelli con la sua Giunta incontra i cittadini, mentre domenica 6 settembre il consigliere regionale Enrico Sostegni, candidato e capolista alle elezioni regionali, interverrà sul tema “La sanità toscana dopo il Covid: il ruolo dell’ospedale di Fucecchio”, coordina l’incontro l’assessore comunale Fabio Gargani.

Gli incontri avranno inizio alle 21.15.

Tutte le sere in funzione lo stand ristorante e quello dei bomboloni.

Due appuntamenti gastronomici con lo chef Armando da non perdere venerdì 28 agosto a San Pierino con le chiocciole (prenotazioni al 3355395707), e venerdì 4 settembre a Botteghe con il cacciucco (prenotazioni al 3664064362 o 0571 261542). La prenotazione è vivamente consigliata.