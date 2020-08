Caruso Pascoski (di padre polacco) alla Limonaia di Villa Strozzi

Si torna alla Limonaia per l'ottavo appuntamento sotto le stelle del cinema dell'Anfiteatro rimanendo in Toscana, chiudendo così il ciclo di proiezioni "casalinghe" con un film che vuole essere un omaggio a Francesco Nuti, al suo cinema e alla sua storia: Caruso Paskoski.



Lasciato improvvisamente dalla moglie Giulia (Clarissa Burt), lo psicanalista Caruso Pascoski (Francesco Nuti) cerca di capire i motivi che hanno causato la separazione. Scoprirà che il nuovo amante della donna è Edoardo (Ricky Tognazzi), un suo paziente plausibilmente omosessuale.



Francesco Nuti, anche sceneggiatore con Giovanni Veronesi, David Grieco e Marco Messeri (non accreditato), confeziona una commedia caustica e irriverente sul baratro ormai insanabile creatosi nel rapporto uomo-donna.



Lo sviluppo è coerente, il ritmo sostenuto e alcune sequenze risultano esilaranti (Pascoski arrestato che molesta un carabiniere, interpretato da Novello Novelli, con la frase «Dammi'n bacino!»; il delirante monologo sulla natura politica degli affettati) o particolarmente sentite (il confronto con la moglie nel supermercato).



Un cast in ottima forma, con menzione per Ricky Tognazzi, candidato a un Nastro d'argento; Antonio Petrocelli è l'avvocato, Carlo Monni è un paziente affetto da disturbi del sonno. Musiche di Giovanni Nuti.

(mmovies.it)



Area Food a disposizione per tutta la serata dalle ore 19:00 alle 23:30



La Limonaia - Via Pisana 77, Firenze

Info e prenotazione tavoli

Whatsapp 379.1246227

email: lalimonaiastrozzi@gmail.com



COVID-19 Misure di prevenzione

L'Accesso al complesso della limonaia di Villa Strozzi è consentito attenendosi a tutte le consuete disposizioni anti contagio. All'ingresso potrà essere rilevata la temperatura dal personale di servizio. Al raggiungimento della capienza massima l'ingresso alla struttura verrà temporaneamente bloccato.